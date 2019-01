«Estaría encantado de unificar las listas de PP y Foro a la Alcaldía» Ignacio Escribano Fernández, en el despacho de la Alcaldía. / D. S. F. «Con el PSOE ha habido mucho enchufismo. Esto me ha obligado a externalizar servicios que encarecen el sacar adelante proyectos» Ignacio Escribano Fernández Alcalde de Cudillero DAVID SUÁREZ FUENTE CUDILLERO. Domingo, 20 enero 2019, 02:05

Tres años y medio lleva al frente de la Alcaldía de Cudillero el popular Ignacio Escribano Fernández (Madrid, 1975), quien con total probabilidad será el candidato del PP en las próximas elecciones municipales. Ante los nuevos comicios, ha propuesto a Foro presentarse en una lista unificada para obtener la Alcaldía pixueta.

-¿Cómo ha ido esta legislatura que está a punto de finalizar?

-Ha sido muy complicada, no solo por el hecho de que éramos un equipo de gobierno con una inexperiencia política obvia, sino por lo que nos hemos encontrado. Desde el punto de vista económico, nos encontramos un Ayuntamiento, por ser benévolo, manga por hombro. La estructura no respondía a las necesidades básicas de nuestros vecinos, los empleados tenían una forma de trabajar implantada durante 24 años, con un mismo sistema, un mismo equipo de gobierno y una misma cabeza tractora en la Alcaldía. Hay carencias técnicas, aunque hay empleados muy profesionales. Ha habido mucho enchufismo, entrando por la puerta de atrás sin ningún procedimiento. Eso obliga a externalizar servicios y encarece el poder sacar adelante proyectos.

-¿Cómo está la organización de la Relación de Puestos de Trabajo?

-Aprobamos la constitución de la mesa general de negociación, que es un requisito indispensable para poder llevar a efecto la RPT , negociaciones de convenio, ofertas de empleo público...

-¿Va a estar antes de que finalice el mandato?

-Mi intención es que sí. Y el compromiso de los sindicatos es que también. Una vez tengamos constituida la mesa, si hay predisposición, que por nuestra parte la hay, en un plazo de quince días podríamos tener un documento para llevar a Pleno para su aprobación.

-En estos años ha habido varias crisis en el seno del equipo de gobierno. ¿Qué ha pasado?

-Son problemas del día a día. Yo lo achaco a dos cosas. La primera, a la falta de experiencia por parte de todos, entre los cuales me incluyo, y a veces las situaciones nos han sobrepasado. En muchas ocasiones la frustración de querer hacer algo y no poder, al final repercute en tu propio equipo, es algo lógico.

-Pero dos concejalas, Verónica Pardo y Mariví Álvarez, renunciaron a sus funciones.

-En cuanto a lo de Verónica Pardo, con sus funciones profesionales, compaginarlo todo era inviable. Festejos le quitaba mucho tiempo y por problemas personales me solicitó no seguir con ello. Lo de Mariví fueron dos momentos puntuales, lo achaco a la carga de trabajo que a veces no te deja hacer todo lo que querrías. Pero la relación es buena y por encima de todo somos compañeros.

-¿Irá en coalición con Foro en las próximas elecciones?

-A nivel local, con el edil de Foro, José Luis Valdés, estoy muy contento, con él y con sus funciones. Si él va a presentarse de nuevo por Foro, le he dicho que me encantaría poder volver a contar con él. Mi relación es fantástica, si fuese por mí estaría encantado de unificar las listas de PP y Foro a la Alcaldía.

-¿Unificar las listas sería viable?

-Estaría a gusto y sería beneficioso para el concejo. Se lo propongo cada día.

-¿Qué proyectos llevará a cabo en estos seis meses?

-Falta demasiado por hacer. Ahora, de manera inminente, vamos a solucionar el problema del suministro eléctrico en el complejo de La Roja quitando el generador. Además, cambiaremos todo el alumbrado público del concejo a luces led, con lo que lograremos un ahorro del 40% en la factura. Otro proyecto que tenemos en marcha y que va a evitar tener que remitir a Patrimonio todos los expedientes es el Plan Especial de Protección de la Villa de Cudillero, que permitirá que cada propietario sepa qué puede o no puede hacer en su edificios catalogados.

-La aplicación de la Ley de Espectáculos en Cudillero ha acabado con ocho fiestas. ¿Qué ha pasado?

-No es cierto, hay fiestas como El Pito o Piñera que nadie quiere organizar. Nosotros les dimos a las comisiones de festejos el proyecto de manera gratuita, con lo que ahora solo tienen que realizar una declaración responsable en la solicitud.