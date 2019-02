El escritor Ángel Fuentes presenta 'Viajando al olvido', una historia «fantástica» Se trata de su primer libro y está destinado al público juvenil BELÉN G. HIDALGO Jueves, 21 febrero 2019, 00:09

«Es una obra fantástica en el más amplio sentido de la palabra», así de rotundo se mostró Tito Casado, director del colegio público Vega de Rengos, donde imparte clases Ángel Fuentes, el autor de 'Viajando al olvido', una novela de fantasía destinada al público juvenil, que se presentó ayer en la librería Treito de Cangas del Narcea.

'Viajando al olvido' es la primera novela de Fuentes y, con ella, pretende motivar a los más jóvenes a leer. «Estamos acostumbrados a que dejen los libros a medias. Intenté adaptarme a ese público y a unas características propias de su edad», señaló el escritor. Se basó en películas y videojuegos y comenzó a dar vida personajes imaginarios y a construir su historia. «Se trata de conseguir que en cada capítulo vayan sucediendo cosas que les motive a seguir leyendo. No se puede leer por obligación. Si te obligan, seguramente no te guste», explicó el autor.

Además, la historia está protagonizada por unos personajes que, según indicó Inés Gómez Feito, compañera del autor, «encarnan una serie de valores tales como el compromiso, la lealtad o la cooperación».

Fuentes recordó que sus inicios en la escritura se remontan a su infancia, cuando participó en un concurso de relatos cortos. Creció y siguió escribiendo como 'escritor fantasma', hasta que animó a escribir su propia obra. «Tenía el relato comenzado pero lo había dejado en 'stand by'. Pasenado por el Paseo del Vino de Cangas me surgió la inspiración», confesó Fuentes. Regresó con los zapatos embarrados y dispuesto a retomar la escritura. «Veníamos de un periodo de mucha lluvia. Estaba todo bonito y, a la vez, triste. Esa mezcla de esencias me hizo brillar», confesó.