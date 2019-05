«El Esva tiene que ser navegable para que impulse el turismo» Óscar Pérez, candidato del PSOE a la Alcaldía de Valdés. / D. S. F. «Queremos dotar a Cadavedo y Almuña de un local social y ampliar la senda de las Hoces desde Trevías hasta Paredes» Óscar Pérez Suárez. Candidato del PSOE a la Alcaldía de Valdés DAVID SUÁREZ FUENTE LUARCA. Viernes, 3 mayo 2019, 00:11

El secretario general del PSOE en Valdés y candidato a la Alcaldía, Óscar Pérez (Luarca, 1989), asegura que la brecha en su partido tras las elecciones generales ya esta cerrada y ahora centra todo su esfuerzo en las municipales.

-Ricardo García Parrondo hará frente como independiente al PSOE en la parroquia rural de Barcia y Leiján. ¿Qué hará el partido?

-Hemos elevado a la dirección regional la situación, que tendrá que tomar la decisión. En política, como en la vida misma, es bueno saber ganar y saber perder.

-¿Hay más militantes que están haciendo campaña contra el partido?

-Lo desconozco absolutamente. La organización en su conjunto está trabajando, lo he podido ver en las elecciones generales y lo estoy viendo ahora en las municipales. No se me pasa por la cabeza que un militante socialista con trayectoria pueda tener una actitud de este tipo.

-¿Se ha cerrado la herida de las primarias dentro del partido?

-Yo creo que cuando pasaron las primarias, el 31 de enero, todos cerramos filas. Así que considero que la brecha esta cerrada.

-Si gobierna, ¿va a mantener el alquiler de la oficina de turismo?

-Hay que averiguar de manera clara si hay una opción del compra del edificio a un precio asequible, creo que hay que explorar esa posibilidad. Mantener a largo plazo ese alquiler no puede ser. Hay que ser más eficientes en el gasto. Si no, apuesto por buscar una nueva ubicación.

-¿Cuál es la solución para el problema del aparcamiento?

-Es un problema que no se puede negar y que hay que solucionar con aparcamientos exteriores a la villa.

-¿Dónde se ubicarían?

-En el complejo de La antigua Luarquesa, para lo que se necesitará negociar con los propietarios. Cuando la carretera cambie de titularidad municipal, que será en pocos meses, hay que darle una nueva planta al aparcamiento de La Curtidora. Además, hay que explorar las posibilidades de la zona de Villar y articular un estacionamiento en la Renfe.

-¿Qué destacaría de su programa?

-Pediremos al Principado la navegabilidad del río Esva, siendo esta actividad compatible con la pesca. Facilitaremos así la creación de empresas de turismo activo relacionadas con actividades acuáticas e impulsaremos a su vez la ampliación de la ruta de las hoces del Esva para que transcurra entre Trevías y Paredes.

-¿Alguna otra?

-Para nosotros es muy importante que los pueblos tengan vida. Por eso vamos a instalar un local social en Almuña y Cadavedo, para que los vecinos puedan desarrollar allí sus actividades. Vemos que localidades con cierta población tienen ya escuelas a disposición de las asociaciones, pero en estos casos no.

-Si logra la Alcaldía le tocará derribar el cine Goya. ¿Cuál es su posición?

-Las sentencias firmes se cumplen, de eso no hay duda.