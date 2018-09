El exalcalde de Degaña, José María Álvarez Rosón, renuncia al acta de concejal José María Álvarez Rosón. / E. C. Deja el Ayuntamiento, tras haber renunciado a la Alcaldía al trasladarse a Madrid por motivos laborales, porque «me van a renovar el contrato» DAVID S. FUENTE DEGAÑA. Jueves, 13 septiembre 2018, 00:24

El concejal y exalcalde de Degaña, José María Álvarez Rosón, presentó ayer la renuncia a su acta de concejal «por motivos laborales», como explicó a este periódico. El pasado 31 de mayo ya había renunciado a la Alcaldía al trasladarse a Madrid por motivos laborales.

Álvarez Rosón justificó que presenta ahora su renuncia porque «mi contrato terminaba el día 15, pero me van a renovar», apuntó. Explicó también que pensaba presentar la renuncia en un primer momento, «pero la FSA me pidió en junio que me lo pensara y decidí esperar hasta ahora».

El exalcalde entró en política en 2015, cuando se presentó como candidato a las elecciones municipales que le llevaron a la Alcaldía, tras conseguir el PSOE ser la lista más votada, siendo investido, «sin ningún pacto», recordó. El exregidor reconoció ayer que «me tocó una época complicada, no he sido el mejor alcalde», pero se mostró satisfecho por haber conseguido la reforma de las piscinas de Cerredo y haber sacado adelante los últimos presupuestos. Entre las peores cosas que le tocó vivir como alcalde, indicó que «fueron los incendios de octubre de 2017 y todas sus consecuencias como los argayos». El exregidor también lamentó la mala situación que actualmente afronta el sector de la minería.

Álvarez Rosón ha tenido fricciones importantes con sus compañeros de partido. En 2016 sus dos ediles en el equipo de gobierno votaron en contra de los presupuestos municipales, que salieron adelante con los votos favorables de la oposición, lo que llevó a dimitir a una de ellas, Cristina Collar.

Ahora las relaciones «no son maleas, simplemente no hay relación», puntualizó el exregidor, quien quiso matizar que el PSOE de Degaña «ya estaba dividido». «Mientras estaba yo en la Alcaldía presumían de saber hacerlo todo bien, ahora ya tienen la oportunidad», dijo, refiriéndose a sus compañeros de partido, la actual alcaldesa Araceli Soárez y el edil Víctor Amigo. El exalcalde agradeció al resto de fuerzas políticas el trabajo realizado «especialmente a Foro e IU».

La renuncia del hasta ahora concejal, se hará efectiva en el próximo Pleno, que previsiblemente tendrá lugar el último jueves de mes. Posteriormente, deberá ser sustituido por el siguiente en la lista electoral del PSOE de las elecciones municipales. En este caso, será Recadero Torre Fradejas, el número seis, seguido de Juan José Saavedra Menéndez.