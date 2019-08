La exedil de Servicios Sociales de Cudillero denuncia «clientelismo» Sábado, 24 agosto 2019, 00:58

La exedil de Servicios Sociales de Cudilleros, Mariví Álvarez, denuncia «clientelismo» en el Ayuntamiento tras la municipalización anunciada en el servicio de atendión a domicilio. «Tres interventores me dijeron que no se podía hacer. No era legal. Ahora sí», criticó Álvarez. «Va a entrar más gente a trabajar en el Ayuntamiento, hay que pagar favores. Démosle tiempo al tiempo», concluyó.