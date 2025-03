El PP exigirá al alcalde cangués responsabilidades por el impago del matadero

B. G. H. CANGAS DEL NARCEA. Miércoles, 20 de noviembre 2019, 00:16 | Actualizado 07:45h. Comenta Compartir

El portavoz del PP cangués, José Luis Fontaniella, advirtió en el pleno extraordinario de ayer que exigirá responsabilidades al alcalde, José Víctor Rodríguez, por el impago a la empresa adjudicataria de la primera fase del matadero, en Tebongo. «Estamos cansados de pagar sus caprichos», denunció Fontaniella, que aseguró que existe una sentencia que condena al Ayuntamiento al pago de la deuda. El popular recordó que se aprobó un convenio de pago durante su mandato que se incumplió. Por ello, solicitó al regidor que aclarase quién dio la orden de no pagar y bajo qué pretexto y quién dio de baja la partida presupuestaria (si se dio), así como conocer qué informes existen que digan que no se debería pagar en 2015 y en 2016.

El PP, que votó en contra del presupuesto, presentó alegaciones al no contemplar las cuentas una partida para hacer frente a ese pago. El alcalde manifestó «sorpresa» al incluir estos presupuestos una modificación de crédito, cuyo importe asciende a 786. 745,35 euros, para «generar un ingreso nuevo y hacer frente al pago de una obra que ha sido una verdadera chapuza. El Pleno toma un acuerdo de generar una nueva partida presupuestaria y habilitar que se pueda pedir ese crédito si fuera necesario. No quiere decir que se vaya a pedir». Rodríguez señaló que trató de llegar a un acuerdo con la empresa para acordar un pago plurianual, pero Secretaría no dio luz verde al mismo.

Fontaniella instó a pagar a través del remanente de tesorería para evitar dicho préstamo. El popular sostuvo que «hay un informe de Intervención que dice que hay capacidad de endeudamiento para pedir un crédito bancario y una resolución del alcalde para tirar adelante».