«Sentí un estruendo como si se hubiese caído uno de los pisos» Los vecinos del edificio donde se produjo la explosión de gas aseguran que el ruido se asemejaba al de un desprendimiento de tierra | El suceso les sorprendió mientras dormían DAVID SUÁREZ FUENTE Martes, 28 agosto 2018, 16:13

«Estaba durmiendo y sentí un 'boom', como cuando cae un desprendimiento de tierra» , ha explicado Maximina Rodríguez, quien vive sobre la cafetería La Perla de Cangas del Narcea donde se produjo la explosión de gas. «¡Madre mía, ¿qué suena?!», dijo esta vecina tras escuchar el derrumbe que le obligo a salir de la cama y asomarse a la ventana para ver lo que ocurría. «Al principio pensé que se había caído uno de los pisos», pero enseguida comprobó que los escombros procedían del bar.

Un sonido que se parece al de un argayo, «como cuando se bascula un camión de escombro», explicó Ángel Rodríguez, uno de los vecinos del tercer piso.

Sin embargo no todo el vecindario se despertó. Una vecina de avanzada edad del primer piso no se enteró de la explosión hasta que los bomberos llamaron a su puerta. «Me llamó mi vecina», explicaba María Fernández, quien aseguró que los bomberos revisaron su vivienda para comprobar que no existían daños estructurales en el inmueble.

La propietaria del local, que viene regentando desde hace dos años y medio el local, Tania Rodríguez, pensó en un primer momento que «se trataba de un robo», pero cuando llego a la cafetería «no me lo podía creer. La explosión «creemos que fue producida por una fuga de gas», explicó. En el interior del local había 9 bombonas de propano, que no llegaron a explosionar, pero que fueron sacadas al exterior del local por los bomberos. La propietaria pudo entrar al local «para sacar documentos y dinero», dijo asegurando que el techo «está muy perforado». El local fue reformado hace poco más de dos años, cuando Rodríguez se hizo cargo de la gerencia.

El derrumbe de la fachada afectó a uno de los vehículos estacionados, cuyo propietario, Oracio Rocha, se mostró sorprendido al conocer la noticia. «Me llamó a casa la Guardia Civil a las siete de la mañana», dijo mostrando los daños del vehículo que usa su hija.