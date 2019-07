Una explosión en una tirada en Cangas del Narcea provoca daños en edificios y un herido leve por cortes 01:06 Destrozos en los ventanales de la piscina de Cangas del Narcea. / B.G.-H. La explosión tenía lugar hacia el final, aunque la tirada culminó bien EL COMERCIO Gijón Lunes, 15 julio 2019, 11:27

Nuevo susto en Cangas del Narcea justo un día antes de la principal cita festiva de la localidad. La explosión en la tirada de la una de la madrugada desde el prau del Molín causó daños en algunos edificios cercanos, principalmente a las piscinas, con rotura de cristales y persianas. Además resultaron afectados el colegio y varias viviendas colindantes.

Todo iba según lo previsto, cuando en la recta final de la tirada tenía lugar esa explosión de una parte del material pirotécnico que, no obstante, no impidió culminarla. En el balance, también se contabiliza una persona herida leve, no por la explosión, sino por un corte en la cabeza de uno de los cristales rotos.

La piscina, con la cristalera rota por la tirada / BELÉN G. HIDALGO

La Guardia Civil ya investiga el suceso y el alcalde de Cangas del Narcea informará esta mañana sobre el mismo.