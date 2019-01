«Si ya estaba feliz con la Amuravela, ser Hija Predilecta es el culmen» El alcalde, Ignacio Escribano, impone una insignia a Rosa Menéndez. La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, recibió el título en Cudillero en un acto en el que instó a las científicas a ser «más competitivas» BELÉN G. HIDALGO CUDILLERO. Domingo, 27 enero 2019, 01:21

La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, fue nombrada ayer Hija Predilecta de Cudillero en un acto que calificó de «emotivo y muy bonito» y en el que recibió el «calor de mi gente», pues estuvo rodeada de su familia, amigos, compañeros, vecinos y representantes de la Corporación. Lo disfrutó en ese ambiente familiar que tanto añora cuando está lejos «y que no existe en otras partes y da mucha energía positiva». Tanto es así que la científica pixueta confesó sentirse «abrumada». «Si ya estaba feliz al recibir la Amuravela, este reconocimiento es el culmen. Estoy muy agradecida de que mi gente valore lo que hago», ensalzó.

Menéndez relativizó el mérito de ser la primera mujer en presidir el CSIC y aseguró que, en su caso, no sintió discriminación por su género. «No me puedo quejar. Es palpable que no hay muchas mujeres que reciben premios, pero también hay muchas que no se presentan», apuntó Menéndez. Por ello, aprovechó la situación para instar a las científicas a ser más «competitivas y tener un poquito más de ambición en el buen sentido de la palabra».

Como presidenta del CSIC, recordó que «la ciencia, a nivel nacional y mundial, nunca alcanza el límite. Cada objetivo que cumple, tiene un reto nuevo». Entre sus objetivos al frente del consejo se encuentra «ver las plataformas de nueva creación, con las que se intenta una integración de grupos interdisciplinares y empresas, funcionando de forma exitosa, disponer de la financiación suficiente para dotar a los centros de equipos de última generación que les permita seguir siendo competitivos en el contexto internacional y rejuvenecer la plantilla de científicos con nuevas incorporaciones. En este aspecto, la recién aprobada estabilización de más de 1.300 puestos de trabajo va a suponer una ayuda importante», dijo.

Sin embargo, se mostró tajante con el futuro del carbón. «Tiene un futuro importante en sectores como el cemento o el acero, que representan el 20% de las emisiones globales a día de hoy, siempre que lleve acoplado la captura y almacenamiento de CO2. En el sector eléctrico solo se contempla para centrales de reserva muy flexibles», concluyó.