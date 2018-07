Los feriantes amenazan con dejar las fiestas de Tineo sin atracciones Jueves, 26 julio 2018, 00:11

Los feriantes de las fiestas de San Roque en Tineo han empapelado el concejo avisando de que no se instalarán durante las fiestas si el Consistorio no permite la ubicación de una de las atracciones a la que le ha denegado el permiso. «Esa zona estaba saturada», dice el alcalde, el socialista José Ramón Feito, quien planteará actividades para los jóvenes en caso de no tener atracciones.