«La Fiesta de la Vendimia es la mayor publicidad para el vino de Cangas» Antonio Álvarez, 'Chicote', con sus vinos en su establecimiento. / B. G. H. La Junta Local de Hostelería canguesa le distingue por ser «una institución y un monstruo de la hostelería», que lleva sesenta años en el sector Antonio Álvarez 'Chicote' 'Cepa de Oro 2018' BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Viernes, 5 octubre 2018, 01:34

Antonio Álvarez, 'Chicote', (1947) dice haber nacido «entre cepas». Toda una vida lleva este productor, bodeguero y hostelero ofreciendo en su bar el caldo que le reportan sus viñedos. Este año, la Junta Local de Hostelería de Cangas le ha distinguido con la 'Cepa de Oro' por ser «una institución y un monstruo de la restauración».

-Fue una decisión unánime concederle este reconocimiento. Dicen que es una institución. ¿Lo esperaba o el premio le pilló por sorpresa?

-Sí, fue una sorpresa. Vinieron aquí y les dije que si no había alguien más importante que yo para recibir este galardón, pero no voy a decir que no.

-Destacan su larga trayectoria en la hostelería durante sesenta años.

-Es también una tradición de viñedos. Yo me crié entre las cepas y llevo toda la vida entre ellas. En mi casa siempre se hizo vino y no se sabe cuántas generaciones hubo. Ahora me dan esta 'Cepa de Oro', pero en la viña las tengo centenarias.

-Afirma José Manuel García, el presidente de la Junta de Hostelería, que venir a Cangas y no pasar por su bar es como ir a Huelva y no comer gambas.

-(Se ríe). Yo les doy patatas, que no tienen ni hueso ni espina y es todo lo que provecho. Llevo muchos años y soy de los más conocidos. Además, aquí se vendió siempre vino propio, primero de la barrica que sacábamos a 'jarrinas'. No había otra cosa.

-Hoy todo eso cambió. ¿Cuándo comenzó a ser el vino de Cangas reconocido fuera del concejo?

-Cuando surgió Aprovican, en 1997, cambió todo. Comenzamos a comercializar el vino a partir del 2.000 y hoy vendemos Penderuyos, Penderuyos Selección y Penderuyos Selección Especial de Cepa Vieja, que está dos años entre la barrica y la botella. Es el último grito en los vinos de Cangas.

-Se acerca la vendimia. ¿Cómo fue la cosecha este año?

-Muy mala. Llovió mucho y hubo mancha en los viñedos. Dice el refrán que 'el agua de San Juan, quita el vino y no da pan'. Variedades como el carrasquín, aguantaron más, pero el albarín lo llevó por delante.

-El domingo vendimia en La Galiana, su viña.

-Hay tres hectáreas entre La Galiana y Penderuyos. Seremos más de cien personas. Se vendimia y después habrá fiesta, como siempre.

-¿Qué supone para Cangas del Narcea la Fiesta de la Vendimia?

-Un aliciente y un reconocimiento para los vinicultores y bodegueros y para el vino de Cangas es la mayor publicidad que le podemos dar.