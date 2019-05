Figueras «esperaba más» del trabajo de restauración de sus cañones Los cañones recién restaurados ya lucen en el muelle de Figueras. / B. G. H. El Ayuntamiento diseña una ruta histórica a través de estos restos de artillería y busca una subvención para recuperar la pieza más valiosa del Eo BELÉN G. HIDALGO CASTROPOL. Lunes, 27 mayo 2019, 02:03

«Esperábamos más, la verdad. Pero miramos lo positivo, que están aquí otra vez y que tienen mejor pinta». Son las sensaciones de la asociación de vecinos 'As Figueiras' tras conocer el resultado de casi dos años de trabajos de restauración de los dos cañones que ya lucen en el muelle castropolense de Figueras. El colectivo vecinal considera que para el tiempo empleado, el resultado fue «muy bruto, sin ningún tipo de rigor. No tiene ningún parecido con la realidad», afirman desde el colectivo, poniendo como ejemplo las bancadas sobre las que asientan las piezas. Dudan, al mismo tiempo, de la calidad de la pintura «especial» aplicada sobre los cañones. La restauración, reiteran los vecinos, ha sido «simple» y esperan que «sirva para que no deteriore más y acabe desapareciendo».

El Ayuntamiento de Castropol intervino, además de en estos dos cañones de la localidad de Figueras, en los dos que se localizan en la zona del Penedón. Según explicó el edil de Obras, Ramón González, los operarios del Ayuntamiento, en ratos libres en los que la lluvia impedía realizar otros trabajos, se encargaron de la restauración de las piezas. Se utilizó madera de castaño para los bancales y acudieron a una herrería de Vegadeo para que «los clavos fuesen exactamente iguales». «Se le dio un tratamiento a mayores a los cañones por el tema de prevención de la corrosión», añadió el concejal. En total, la intervención sobre los cañones rondaría los 5.000 euros, indicaron desde el Consistorio.

Pendiente de restauración queda una quinta pieza, el cañón del Eo, que por su singularidad y valor patrimonial precisa de una intervención especial y más técnica. Se trata de una pieza de artillería de la primera mitad del siglo XVIII, que tuvo protagonismo durante la Guerra de la Independencia. «La tradición oral dice que este cañón se recuperó del arenal. Cuentan que los españoles al ver que los franceses iban a ocupar la posición, tiraron la artillería al agua», contó Valentín Álvarez, técnico en Patrimonio y Arqueología del Conflicto y responsable del proyecto de recuperación.

Permaneció siglos en la playa del Cañón, hasta que la retiraron con motivo de las obras de construcción del puente de los Santos. De ahí, el cañón del Eo fue trasladado a unos almacenes del Ministerio de Fomento ubicados en el concejo de Valdés, donde estuvo durante décadas hasta que Castropol logró recuperar la pieza. Su envergadura, próxima a los cuatro metros de longitud, lo convierte en el cañón de mayores dimensiones de la región. En la actualidad, el Ayuntamiento trata de sufragar la actuación sobre esta pieza a través de algún tipo de subvención. «Se colocará en el área recreativa de San Román», avanzó el concejal.

Todas estas piezas de artillería formarán parte de una ruta entre Figueras y Arnao que tiene como objetivo darlas a conocer, así como su vínculo con los últimos tres siglos de historia del concejo, convirtiendo este patrimonio en un recurso turístico para Castropol. «Una vez que el arqueólogo concluya el proyecto, la idea es hacer una comisión de trabajo para lograr el máximo consenso de las partes», apuntó González, poniendo como ejemplo el caso de Ribadeo.

Por ahora, los vecinos de Figueras lamentan la falta de avances en esta ruta. «Todavía no hicieron nada. Hubo alguna obra y se paró todo. Nos dijeron que estaban pendientes de un informe del arqueólogo. Queremos que se haga la ruta de una vez», apuntaron desde el colectivo vecinal. Lamentan que el Ayuntamiento de Castropol no se implique más a la hora de reivindicar y agilizar la recuperación de los doce cañones que aún aguardan en el fondo de la ría.