¿Y si hubiera que vender camisetas para financiar una excavación arqueológica?

Margarita Fernández Mier (izquierda) explica los hallazgos a los primeros visitantes del yacimiento este verano.

«La falta de apoyos serios a la investigación nos obliga a buscar distitnas alternativas de financiación, desde los proyectos europeos de alto impacto, a propuestas innovadoras: vendemos camisetas para pagar una datación que nos dé la fecha de los descubrimientos». El anuncio del equipo de arqueólogos que desde 2009 trabaja en el yacimiento de Belmonte de Miranda se difunde apenas unos días después de que el Museo Arqueológico Nacional pusiera en marcha una campaña de 'crowdfunding' en busca de fondos para un proyecto en Egipto. Y es que la escasez de recursos para la investigación afecta a iniciativas de toda índole. Por eso, el anuncio de los arqueólogos que investigan los asentamientos de Vigaña y Linares (Castañera) ha puesto el dedo en la llaga de la financiación científica.

Las camisetas (y sudaderas) se venden. Están disponibles, en varios colores, en la Oficina de Turismo de Belmonte, pero la aspiración de los investigadores que dirige Margarita Fernández Mier, profesora de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, no es otra que dar publicidad al yacimiento y ofrecer un recuerdo a quienes participan en los talleres de arqueología y las visitas guiadas que celebran cada año (este viernes, 3 de agosto, a las 12 horas, se celebra la última de este verano). No obstante, no cabe duda que la promoción es también un aviso a navegantes, porque «el dinero es muy poco».

Fernández Mier afirma que es «muy complicado conseguir financiación» para proyectos de investigación de este tipo: «Con cargo a proyectos europeos, de todo lo que se pide se consigue un 10% y el Principado no tuvo convocatoria hasta este año, pero es una convocatoria que no está pensada para las Humanidades y, por incompatibilidades, no nos podemos presentar», explica. Por eso, tanto las excavaciones realizadas este verano este Linares, donde se ha descubierto un horno de la Edad del Bronce, como en Vigaña, donde los hallazgos de los últimos años permiten escribir la secuencia de asentamientos desde hace casi 6.000 años, se financian desde con recursos estatales.

Sobre el futuro inmediato, Fernández Mier se muestra confiada: «No creo que se vaya a truncar. Si nos mantuvimos durante la crisis, confío en poder seguir y también en que haya otras formas de financiación». Y no lo dice por exceso de optimismo, sino porque «el proyecto da mucho de sí». Tanto, que incluso está fomentando publicaciones internacionales.

Las camisetas de las excavaciones de Vigaña. / Facebook

La investigadora es tajante al afirmar que «no hay otro yacimiento así en todo el norte de la Península», ya que está aportando abundante y valiosa información sobre los asentamientos prehistóricos y medievales de la región, contribuyendo a desarrollar la especialidad de la arqueología agraria, centrada en la formación de los paisajes rurales a lo largo de la Historia. Fernández Mier añade, además, que se trata de un trabajo centrado en el medio rural, en territorios despoblados y poco documentados, lo que confiere nuevos atractivos al proyecto.

La visita guiada de este viernes pone el broche a varias semanas de trabajos en Linares, un yacimiento que «está aportando una información de gran relevancia que permite documentar un periodo prácticamente desconocido de la historia de Asturias, del que solo existen datos procedentes de los enterramientos megalíticos y de algunas ocupaciones en cueva». En septiembre seguirán los trabajos en la zona conocida como El Cuerno, en Vigaña, para tratar de desentrañar los secretos de una estructura circular revelada el año pasado. Y es que, como dice Fernández Mier, aún queda mucha historia por escribir en Belmonte.