«El Foro Comunicación representa a la escuela rural de Asturias»

Luis Felipe Fernández, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. VEGADEO. 28 noviembre 2018

Luis Felipe Fernández es profesor «por vocación». De orígenes humildes, se crió en el pueblo castropolense de Iramola. Hijo de labradores, estudió en la escuela pública y se siente orgulloso de ello. Hace una década puso en marcha el proyecto educativo Foro Comunicación y Escuela, en el IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo con una idea que ya había dado sus frutos en Ibias, en el colegio público Aurelio Menéndez. Allí nació todo con un objetivo claro: Romper el aislamiento de los jóvenes de ese municipio con la idea de que la escuela es el mejor elemento para eliminar las desigualdades».

-Celebrando el décimo aniversario del Foro Comunicación y Escuela es reconocido con la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio. ¿Se lo esperaba?

-Una distinción de este nivel no te la esperas nunca. Son cuestiones en las que no piensas. El Foro es una segunda parte de una trayectoria. Dediqué veinte años al centro educativo de Ibias y allí se inició esta visión de la escuela abierta a la comunidad. Fue un proyecto que tenía como objetivo romper el aislamiento de los jóvenes de ese municipio con la idea de que la escuela es el mejor elemento para eliminar las desigualdades. Se han superado con creces las expectativas. El Foro proyecta el entorno y se vuelca con él.

-La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, calificó de «ejemplares» a los profesores que hacen posible este proyecto. ¿Qué pensó al escuchar estas palabras?

-Estoy muy agradecido. Soy consciente de que vivimos una jornada histórica en Asturias. Me dedico a esta profesión por vocación. Soy hijo de labradores, de gente sencilla, del campo. Mi hermano y yo hemos podido estudiar gracias a la escuela pública, al esfuerzo de nuestros padres y a las ansias por formarnos. Se puede ser originario del medio rural y llegar a cotas de formación importantes en la vida. El Foro representa a la escuela rural de Asturias. Sinceramente, lo importante es lo que aportamos los profesores del medio rural en el aprendizaje de estos niños que estudian en esta parte tan entrañable de Asturias, que es donde yo me crié y donde he desarrollado mi vida. Es la mayor satisfacción que uno puede tener.

-Y la otra parte, los alumnos, ¿cómo valoran este proyecto?

-Es evidente que ayuda a formar la personalidad de los estudiantes. Lo que nos llega es esperanzador y nos da fuerzas para seguir tirando por ello. Un ejemplo claro de ello es Omar García Pasarín. Tenía trece años cuando comenzó el Foro. Es ingeniero de Telecomunicaciones y está trabajando en una empresa de alta tecnología, pero sigue viniendo a su pueblo todos los fines de semana y ayuda a su padre en la ganadería. Representa fielmente los objetivos por los que surgió el Foro Comunicación y Escuela.

-¿Cómo se ha avanzado en esa igualdad de oportunidades para el medio rural?

-Los contenidos que se enseñan en las aulas están regulados por ley. Sin embargo, las necesidades educativas de los niños no son las mismas. No todos viven en un territorio con las circunstancias culturales, sociales, económicas... Y no todos los territorios tienen las mismas oportunidades. No es lo mismo estudiar en el centro de Oviedo que en Vegadeo. El Foro intenta contextualizar el proceso de aprendizaje a las necesidades de los niños en función del entorno y aportar su granito de arena para mejorar las expectativas de los ciudadanos que viven en él.

Incentivos en las alas

-¿Qué asignatura pendiente tiene aún la escuela rural?

-La situación del medio rural es muy preocupante. La gente no se queda en los pueblos y la población que se queda está muy envejecida. La escuela debe estar implantada como otros servicios. Se han hecho muchos esfuerzos, pero en las alas las plantillas de profesores son mucho más inestables. Necesitamos buscar soluciones. Hemos reclamado que se incentive la estancia de los profesores en los lugares mas alejados del centro y hubiese un reconocimiento a esa labor. Si queremos potenciar proyectos como el Foro tienen que crearse estructuras organizativas en los centros para que se lleven a cabo. Con los medios humanos que tenemos es prácticamente una labor misionera.

-¿Por dónde pasa el futuro del proyecto?

- Por la creación de una Fundación que lleve el nombre 'Escuela y Comunicación' que permitirá consolidar el proyecto y dotarlo de una mínima estructura organizativa, llevar estas actividades a otros centros del occidente y exportar este modelo a otros lugares, pues se podría llegar a acuerdos de colaboración con entidades o instituciones, firmar convenios... En definitiva, se podría extender esta idea de cuál puede ser el papel de la escuela en el medio rural.