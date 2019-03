Frente común en la localidad canguesa de Limés contra la instalación de un crematorio Se han presentado setenta alegaciones al equipamiento funerario por la cercanía a las viviendas y por el daño medioambiental DAVID SUÁREZ FUENTE LIMÉS (CANGAS DEL NARCEA). Martes, 12 marzo 2019, 00:16

La instalación de un crematorio, en la finca Eiro los Corros, entre Castro de Limés y la localidad de Limés, en Cangas del Narcea, ha generado controversia entre los vecinos de ambas localidades y núcleos cercanos, que han presentado hasta 70 alegaciones a este nuevo proyecto.

Los vecinos alegan que la nueva estructura «se ubica a menos de 500 metros de la viviendas», denunció el abogado, José Luis Martínez, que tiene propiedades afectadas. Cree, entre otros asuntos, que la cercanía a varios viñedos de la Denominación de Origen Protegida es un inconveniente para la producción.

Entre las alegaciones presentadas se encuentra la de que el equipamiento funerario no cumple con la normativa medioambiental, no solo por la posible contaminación sino por el tratamiento de las aguas residuales. Asimismo Martínez ve deficiencias en la red viaria de acceso al mismo, una dificultad que no contempla el proyecto. Los terrenos donde se pretende ubicar este crematorio serán modificados a través de un Plan Especial, que se ha aprobado de manera inicial, para permitir instalarlo en una finca de interés agrícola. Creen que colocarlo en esta zona impediría el desarrollo urbanístico de crecimiento de la villa que, «condicionaría el nuevo Plan General», sumó Martínez.

Los residentes también entienden que el nuevo equipamiento «devaluará nuestras fincas y viviendas», aseguraba uno de los propietarios. Además incide en que su construcción no es necesaria, ya que existe uno en el concejo de Tineo.

Cerca del hospital

La Coordinadora Ecologista de Asturias también ha presentado sus alegaciones al Ayuntamiento al considerar la distancia «insuficiente», al incumplir el reglamento de Política Sanitaria Mortuoria, donde se establece que los terrenos deberían estar alejados 500 metros de las viviendas, «al tratare de una actividad considerada como molesta, insalubre, nociva y peligrosa». Los ecologistas también ponen el acento en la cercanía al hospital, unos 600 metros en línea recta, por lo que «esperamos que se rechace este emplazamiento y se busque uno más alejado», apuntaron.

Sin embargo no todas las opiniones son contrarias. Algunos están conformes con el proyecto. «Me parece bien», aseguró Ramón Martínez, coincidiendo con José Antonio Marrón, quien cree que la instalación «está suficientemente apartada un nuevo negocio en el pueblo es positivo».