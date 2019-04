Fuentes del Narcea estudia cómo implantar la agricultura inteligente Varios trabajadores vendimian en un viñedo cangués de pronunciada pendiente. / B. G. H. La comarca trabaja para instalar robótica y energía renovable en el campo con el fin de superar las dificultades de la orografía y ganar competitividad BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Martes, 16 abril 2019, 00:08

El desarrollo del sector primario en zonas agrestes como la comarca de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias impide la incorporación de determinadas tecnologías, que merman la competitividad y rentabilidad de las explotaciones agrogranaderas y forestales de la zona. Para tratar de paliar esta situación, el Grupo de Desarrollo Local Alto Narcea-Muniellos colabora con 'AsturfarM2M', un grupo operativo que trabaja en un proyecto para crear un sistema integral de agricultura inteligente en explotaciones a las que, por su situación geográfica y la orografía del terreno, no llega la banda ancha y están aisladas de las redes eléctricas.

El director de este proyecto, Víctor Fernández Piñera, explicó que en estos momentos se está trabajando en una primera fase «de pesquisa, en la que tendríamos que buscar esta tecnología y ver cómo podemos adaptarla a las explotaciones que ya existen y a las futuras». Esa fase de estudio avanza en tres campos: la conectividad (conexión a Internet), el acceso a la energía a través de renovables y las tecnologías de información y comunicación. El siguiente paso se traduciría ya en inversiones concretas.

«Tenemos previsto implantar maquinaria agrobótica que permita que los trabajos más penosos que actualmente tenemos que hacer los agricultores, los soporten las máquinas y que sean máquinas adaptadas al entorno, pequeñas, autónomas y que utilicen energías renovables. La época de los tractores ya pasó», aseveró Fernández Piñera.

Inversiones asequibles

Uno de los mayores retos a los que habrá de enfrentarse el proyecto será la conectividad. No obstante, Fernández Piñera afirmó que podría solventarse a través de la estrategia ASTelecom, que pretende llevar la banda ancha real a las zonas donde ahora no llega a través de la red Asturcon con las antenas de repetición de TDT. Es una opción pero no tiene porque ser la única».

Así, en la comarca de Fuentes del Narcea cabría la posibilidad de implantar este sistema de agricultura inteligente en los viñedos, que se encuentran en zonas de fuerte pendiente que complican su mecanización. «En el campo de la sensórica hay muchos avances, como el riego inteligente. La agricultura de precisión necesita de sensores y es una tecnología que ya se está aplicando en las explotaciones vitivinícolas del resto de España», ejemplificó Fernández Piñera. Además, el director del proyecto se mostró partidario de trabajar con unidades de bajo coste y sencillez para «que el agricultor no tenga que hacer unas inversiones excesivamente elevadas y que, al mismo tiempo, sean sencillas».

El alcalde cangués, José Víctor Rodríguez, valoró positivamente este proyecto, que permitirá «diversificar y crear riqueza y empleo», apuntó, destacando que mejorar las condiciones de los productores locales supondrá menores costes y una mayor competitividad también en el mercado internacional. Los detalles de este proyecto se presentarán al público interesado en unas jornadas divulgativas que está previsto se desarrollen a finales de mayo.