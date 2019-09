La genética de la trucha del Narcea, la más resistente Román Herrero revisa una bañera con alevines en las instalaciones de Villajur. / B. G. H. El presidente de la asociación de pescadores Fuentes del Narcea resalta que «es el dato más positivo en los muestreos de los últimos diez años» El 65% de los alevines soltados para repoblar el río Cibea lograron sobrevivir BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:12

«Las repoblaciones sirven». Es la conclusión a la que han llegado los pescadores de la asociación Fuentes del Narcea al conocer los resultados del muestreo realizado el pasado mes de julio tras repoblar el río Cibea en primavera. «El 65% de las truchas eran de repoblación. Es el dato más positivo de los muestreos de los últimos diez años», presumió el presidente del colectivo, Román Herrero. «Nos da ilusión para seguir trabajando. Ves que todo este trabajo tiene su resultado».

Esas truchas que han logrado sobrevivir ya en las aguas de los afluentes del río Narcea tienen una línea genética concreta 'diseñada' en el centro de alevinaje de Villajur, en Naviego. Los genes llegaron desde el río Coto, de donde procedían los reproductores que trajeron a desovar y luego devolvieron a su medio natural. Comenzó así un trabajo de adaptación con las aguas del río Naviego que han dado esta línea genética. «Esta trucha se adapta perfectamente a su medio natural. Lo que más influye es la temperatura del agua, pues no hay un cambio brusco. El agua aquí está a 14 grados y se sueltan en ríos con unos 16», apuntó Herrero, que explicó que ante estos resultados la Administración se llevó huevas y algún reproductor para otros centros ictiogénicos como el de Las Mestas del Narcea.

En la actualidad el colectivo ha dado por concluida la campaña de repoblación en el río Coto, donde soltaron 20.000 truchas en 2018 y 27.000 este año. «Lo consideramos más que suficiente», aseguró Herrero, con la mente puesta en los próximos retos que tendrán como posibles escenarios los ríos Cibea y Naviego. En el primero planea llevar a cabo un desove para trabajar en una nueva línea genética y evitar la consanguinidad. «Sacaremos dos o tres hembras y cinco o seis machos, se fecundará las huevas y se traerán para el centro de alevinaje. Los machos y las hembras vuelven a quedar en el río», explicó Herreros. Los criarán, volverán a tener reproductores y, en tres años, repoblarán de nuevo los ríos con esa nueva línea genética. Mientras se gesta todo esto, los pescadores regresarán al río Naviego para comprobar el fruto de este trabajo con un nuevo muestreo.

Los pescadores lamentan que la población de truchas en los ríos asturianos haya mermado de una forma drástica en los últimos veinte años, «casi la mitad». Entre las causas citan el furtivismo y la acción de los cormoranes y solicitan más cuidado con el bosque de ribera, pues indican que la falta de claridad en el río es otro factor importante. «Sin luz, no hay vida. Por ejemplo, en Moal el río es soleado y hay truchas, pero desde Ventanueva hasta la primera pradería no se saca una porque no entra el sol», apuntó Herrero.

Una situación similar viven los salmones. En Villajur se trabaja también con esta especie, en colaboración con la sociedad Las Mestas del Narcea y la consejería. «Tras el desove, traemos unas huevas fecundadas y pasan aquí todo el proceso, hasta que eclosionan. Tardan 72 días en nacer», relató Herrero. Las huevas eclosionan cuando alcanzan los 450 grados de temperatura acumulada y en Villajur, con aguas frías, ese proceso se ralentiza. «Es bueno, porque les da más resistencia», argumentó, esperando que se pueda realizar un muestreo para determinar que esos alevines de salmón que crían los pescadores para devolver la vida al río son igual de efectivos que están siendo las repoblaciones de truchas.