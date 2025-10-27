El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper

El trabajador fue evacuado en helicóptero medicalizado al HUCA con pronóstico grave; el 112 movilizó al Grupo de Rescate del SEPA, a la Guardia Civil y a la autoridad laboral

N. V.

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:54

Comenta

Un trabajador ha resultado herido de gravedad tras volcar y caer varios metros, en circunstancias que se desconocen, el dúmper con el que estaba realizando tareas de restauración en una mina en Tormaleo, en Ibias.

El afectado, un joven de 20 años de edad, fue evacuado con pronóstico grave, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

El herido fue atendido por la médica-rescatadora del Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA y evacuado en el helicóptero medicalizado.

Además de movilizar al Grupo de Rescate, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias comunicó lo sucedido al SAMU, a la Guardia Civil y a la autoridad laboral competente.

También se activó una dotación de Bomberos del SEPA con base en el parque de Ibias.

Finalizado el traslado el Grupo de Rescate regresó a su base en La Morgal a las 18.15 horas y los bomberos del parque de Ibias a las 18.47 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  4. 4 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  5. 5 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  8. 8 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  9. 9

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  10. 10 Ratifican la condena del kamikaze ebrio de Ribera de Arriba, quien condujo «con un absoluto desprecio por la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper

Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper