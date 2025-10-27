Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper El trabajador fue evacuado en helicóptero medicalizado al HUCA con pronóstico grave; el 112 movilizó al Grupo de Rescate del SEPA, a la Guardia Civil y a la autoridad laboral

N. V. Lunes, 27 de octubre 2025, 21:54 Comenta Compartir

Un trabajador ha resultado herido de gravedad tras volcar y caer varios metros, en circunstancias que se desconocen, el dúmper con el que estaba realizando tareas de restauración en una mina en Tormaleo, en Ibias.

El afectado, un joven de 20 años de edad, fue evacuado con pronóstico grave, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

El herido fue atendido por la médica-rescatadora del Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA y evacuado en el helicóptero medicalizado.

Además de movilizar al Grupo de Rescate, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias comunicó lo sucedido al SAMU, a la Guardia Civil y a la autoridad laboral competente.

También se activó una dotación de Bomberos del SEPA con base en el parque de Ibias.

Finalizado el traslado el Grupo de Rescate regresó a su base en La Morgal a las 18.15 horas y los bomberos del parque de Ibias a las 18.47 horas.