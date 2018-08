La guadaña une a Almuña y Gedrez Los segadores afilan sus guadañas antes de iniciar la siega ante la atenta mirada de vecinos y visitantes. La localidad de Valdés acoge este primer festival y se hermana con el pueblo cangués BELÉN G. HIDALGO ALMUÑA (VALDÉS). Domingo, 26 agosto 2018, 00:15

Era el día de su debut. Ejercían de anfitriones ante sus invitados, los vecinos del pueblo cangués de Gedrez, en el suroccidente asturiano. Almuña revivió ayer su pasado y sus tradiciones en el primer Festival de la hierba seca, el trigo y la escanda. Fue una cita que sirvió para hermanarse con el pueblo invitado, ya veterano en estas lides pues suma ya cuatro ediciones en esta unión de los pueblos. Por ello, ejerció de maestro de ceremonias. «Nos vienen a echar una mano para arrancar. Es una forma de evitar que los pueblos pierdan sus costumbres», explicó Juan Ramón Menéndez, al frente de la organización del festival.

Los cangueses, por su parte, llegaron vestidos para la ocasión. Ellos, con trajes de pana, madreñas y boina. Ellas, con faldas largas, delantales e impolutas camisas blancas. Dispuestos a arropar a sus hermanos, desplegaron su conocimiento y buenhacer. «Es una alegría. Venimos más de cincuenta personas con nuestro ganado, herramientas, malladoras... Vienen hasta las pandereteras», apuntó Romay, de Gedrez, quien destacó la colaboración entre ambas localidades para mantener una costumbre que hace medio siglo era el día a día del pueblo.

El sonido de las gaitas cesó ante el ritmo acompasado de los martillos sobre los filos de las guadañas. Comenzaron a cabruñar los segadores. «Hay que sacar el corte golpe a golpe. Hacerlo bien es vital, si no revientas al segar», dijo Fernando Marqués. A su lado, la bota de vino. Según él, «no puede faltar». Con las guadañas preparadas, los segadores se acercaron al prau de la fiesta. Había más de una decena de mozos, pero también una espontánea que demostró que aquello no era solo cosa de hombres. Rosa González de la Torre, vecina de Barcia, empuñó la guadaña y confesó que «hace 15 años que no lo hago, pero lo hice siempre. En mi casa siempre hubo ganado», dijo.

No tardó en llegar el almuerzo, a cargo de las mujeres de Gedrez. Adela García presidió el cortejo hasta el prau, con la cesta de la merienda en la cabeza, para que los segadores repusieran fuerzas. No faltaron empanadas, embutidos, pan y vino que repartieron entre los dos pueblos. Hubo hasta rosquillas. Ellas fueron las encargadas de amenizar la tarde, tras la gran mallada con la malladora de Luis de Pixán, que inició la faena cuando la hierba seca llegó al centro del pueblo en el carro arrastrado con dos parejas de vacas . «Venimos quince pandereteras y tocaremos canciones del suroccidente, algunas hablan de esta tradición», dijo Jenny Ramos. El hermanamiento se selló con la entrega de placas que certifican que Almuña y Gedrez son pueblos hermanos.