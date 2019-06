«Me gustaría poder compaginar la Alcaldía con mi trabajo en el hospital» La regidora de Ibias, la popular Gema Álvarez, en la plaza del Ayuntamiento. / B. G. H. Un acuerdo con Nós y Foro alzó a la única edil popular a la Alcaldía, pese a haber sido la fuerza menos votada. «Ni nos lo habíamos planteado» Gema Álvarez Alcaldesa de Ibias (PP) BELÉN G. HIDALGO IBIAS. Miércoles, 19 junio 2019, 00:19

Gema Álvarez, técnico de laboratorio en el Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea (San Antolín, 1989) fue la única edil que logró el Partido Popular en Ibias y ahora debuta en política con el cargo de alcaldesa. Su primera actuación como regidora pasará por conocer el estado en que se encuentra el Ayuntamiento para luego apostar por el turismo y mejorar las infraestructuras y los servicios. «Hay pueblos cuya carretera aún no ha sido asfaltada», lamenta.

-Se estrena en política por la puerta grande. ¿Esperaba ser alcaldesa tras los resultados del 26-M?

-No, para nada. Fue un batacazo bastante grande, pero ya los días previos nos lo imaginábamos. Aquel mismo día comenzaron a ponerse en contacto conmigo. No creía que fuera el momento de decidir nada y me sorprendió bastante. Ni nos lo habíamos planteado; siguieron los contactos y comenzamos las conversaciones.

-¿Qué pasó desde la jornada electoral hasta el 15 de junio para dar la vuelta a la tortilla a ese resultado?

-No nos metimos prisa en ningún momento. Lo consultábamos todo. Le dábamos vueltas para saber si era posible lo pensado.

-Cuando dice 'si era posible lo pensado', ¿a qué se refiere?

-A la idea de la que partíamos cuando queríamos formar un equipo, en lo que queríamos hacer en Ibias.

-¿Cómo se le explica a los ibienses que quien menos apoyos tuvo en las urnas pase a ser su alcaldesa?

-En persona no escuchamos nada. En redes sociales sí que hubo revuelo, como en cualquier cosa que pasa aquí. Nunca quisimos participar ni fomentar nada de eso. Es tan fácil como explicar que la mayoría no votó a Silvia Méndez (la anterior regidora socialista), aunque se quedó a muy poco. En el Ayuntamiento está representada ahora la mayoría de los ibienses y yo estoy a la cabeza.

-¿Cómo queda configurado el Ayuntamiento con tres fuerzas en el equipo de gobierno?

- No están del todo repartidas las competencias. El Pleno de Constitución será probablemente la próxima semana, pero aún no está fechado. Se quedaría como primer teniente de alcalde, Sandra Linares (Nós) y de segundo, José Luis Díaz (Nós) y el tercer teniente será Noé Collar, candidato de Foro. En cuanto a las concejalías, la más importante, que es la de Obras, es en la que queremos estar todos los ediles del equipo. Será así tanto para Obras como de cara a conformar los presupuestos. Los ediles de Foro, que son ambos ganaderos, llevarían la batuta de la parte de Agroganadería y Montes. Turismo lo compartiremos los dos ediles de Nós y yo. Nada será exclusivo de unos u otros, sino que se llevará la batuta porque conocen mejor el área y puedes tener mejor resultados. Queremos que sea algo común.

-¿Estará liberada al 100%?

- Todavía no lo tengo claro. Lo estoy valorando. Me gustaría compatibilizar la Alcaldía con mi trabajo en el hospital, pero quizás no sea posible.

Mejorar las sendas

-¿Cuál será la primera actuación que ponga en marcha?

-Estamos viendo cómo está el Ayuntamiento a nivel económico, judicial y personal. A partir de ahí, arrancaremos. Este año tenemos los presupuestos que dejó el PSOE y veremos si se puede hacer algo extraordinario.

-Más allá de esos informes y pensando a largo plazo, ¿en qué proyectos trabajará?

-Hay algo que lleva muchos años en marcha y estuvo parado. Es el campamento romano de As Xarras. A nivel histórico fue muy importante y puede significar un auge si se enfoca hacia el turismo, así como dinamizar y mejorar las sendas. No conlleva una gran inversión y se dejó de lado. Por otro lado, hay que comenzar con nuestros diputados a trabajar en la parte sanitaria que está cogida con pinzas y son convenios entre administraciones. Estamos también sin veterinario. Son problemas que se dejaron de lado y en el día a día de la gente que vive aquí influyen mucho.

-¿Contempla grandes proyectos que requieran una inversión considerable?

- El punto de mira está puesto en las carreteras y las pistas. Iré a ver esta tarde (por ayer) Folgueiras de Aviouga. La pista de Pelliceira está también muy mal, para la de Santiso hay dinero, aunque que dará para la mitad, pero no se encargó el proyecto... Hay pueblos cuya carretera aún no ha sido asfaltada.