El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El dispositivo para localizar a Tomasín se ha retomado este miércoles. Damián Arienza

Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»

Este miércoles 40 efectivos han retomado la búsqueda en el entorno rural de La Llaneza para tratar de localizar al hombre, de 55 años, que falta de su domicilio desde hace quince días: «Es una persona indefensa y enferma»

Soraya Pérez
Sheila Vaca

Soraya Pérez y Sheila Vaca

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

El ambiente en la zona tinetense de La Llaneza es una mezcla entre angustia y tensión. No hay noticias de Tomás Rodríguez, más conocido como ' ... Tomasín', desde hace días. Se encuentra en paradero desconocido. Sus vecinos siguen con gran interés la búsqueda que se ha retomado e intensificado hoy por los montes de Tineo y esperan saber algo pronto porque es «una persona indefensa y enferma».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  2. 2 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  5. 5 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  6. 6

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  7. 7 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  8. 8

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10 El Sporting de Gijón jugará en la Copa del Rey contra un rival de Segunda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»

Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»