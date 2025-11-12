Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»

El ambiente en la zona tinetense de La Llaneza es una mezcla entre angustia y tensión. No hay noticias de Tomás Rodríguez, más conocido como ' ... Tomasín', desde hace días. Se encuentra en paradero desconocido. Sus vecinos siguen con gran interés la búsqueda que se ha retomado e intensificado hoy por los montes de Tineo y esperan saber algo pronto porque es «una persona indefensa y enferma».

El hecho de que haya desaparecido de su domicilio es para sus vecinos «algo extremadamente raro». Cuentan que desde que salió de prisión en 2017 tras cumplir condena por matar a su hermano de dos disparos, su casa era su refugio; «vivía encerrado». Eso sí, «no hablaba con nadie». Pero se hacía notar. «Sabíamos que estaba ahí porque lo escuchábamos dar voces y gritar por las noches», narra Tomás González, tocayo y convecino del ahora desaparecido.

González vive en este pequeño pueblo junto a su mujer y su padre de 93 años. La preocupación se le nota en el rostro; habla de Tomasín con aflicción. «Sabemos que no está bien, no está bien... Puede que haya dejado de tomar su medicación porque los gritos que mete de noche meten miedo. Una persona así no puede estar desaparecida...», explica.

A las nueve de esta mañana se han retomado las labores de rastreo. Especialistas de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan codo con codo para tratar de localizar a Tomasín. Participan en el dispositivo cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana, una patrulla del Seprona, dos componentes de GREIM Mieres y canino de búsqueda. Además el 112 de Asturias tiene activo el puesto de mando avanzado, con personal de Bomberos, el equipo drones, la unidad canina, y voluntarios de Protección Civil.

Los vecinos de este núcleo rural confían en que la búsqueda dé sus frutos: «Hay que leer muchas cosas en redes sociales, pero todas esas personas no se dan cuenta de que Tomasín es una persona indefensa y deberían invertir sus esfuerzos en ayudar a buscarlo».

Aunque también tienen claro que Tomasín y el monte son uno. Se mueve como pez en el agua. Allí, en el monte, permaneció oculto durante la friolera de 57 días, huido tras cometer el crimen. «Tomasín se sabe esconder muy bien, siempre le gustó el monte», recuerdan. Aunque en realidad no creen que esté muy lejos: «Tiene carné de conducir, pero no coche, porque sería un riesgo para él».

¿Cómo es convivir con Tomasín, vivir en el mismo pueblo, donde apenas hay un puñado de habitantes? Sus evocan de nuevo los chillidos cuando cae la noche. «A veces eran amenazantes, con frases como 'te voy a romper la cabeza' y daban un poco de miedo». El contacto con él es mínimo. Prácticamente inexistente. «Si te lo cruzas de casualidad, él te evita. No saluda, no le gusta el contacto social», describe Tomás González, que guarda el recuerdo de cuando pasó sus primeras navidades en libertad, allá por 2017. «Le fuimos a llevar unos dulces y nos los aceptó.

Lo cierto es que Tomasín tiene familia en Llanorriego. «Seguramente fueron ellos, unos primos, quienes dieron la voz de alarma a la Guardia Civil. Venían siempre hasta La Llaneza a traerle comida y a saber cómo estaba».

40 efectivos para dar con él

La búsqueda de hoy, en palabras de Evaristo García, jefe de zona en el occidente asturiano de los Servicios de Emergencias, es «más exhaustiva». Los medios desplegados «están divididios por sectores y estamos buscando desde La Llaneza hacia Tineo». En total, 40 personas centran sus esfuerzos en dar con su paradero. «Además los drones del 112 sobrevuelan las zonas más inaccesibles, donde es difícil que accedan las personas».

Es posible que esta tarde llueva «y eso dificulta las labores de rastreo, por eso es importante que centremos los esfuerzos esta mañana», agrega.