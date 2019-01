El hielo provoca la colisión de dos coches en la carretera allandesa de Celón Tramo de la carretera All-2 en el que tuvo lugar la colisión. / B. G. H. Ambos conductores resultaron ilesos pese a que perdieron el control de sus turismos. Reclaman que se esparza sal para hacer segura la vía BELÉN G. HIDALGO ALLANDE. Jueves, 10 enero 2019, 00:20

Dos coches colisionaron en la carretera All-2, que comunica las poblaciones allandesas de Riovena y Celón. El choque se produjo entre ambas localidades, a unos 700 metros del enlace con la AS-14, la carretera que une Allande con el concejo de Cangas del Narcea. Pasadas las nueve de la mañana de ayer, María Teresa Fernández, vecina de Celón, conducía en dirección Riovena cuando perdió el control del vehículo como consecuencia de la capa de hielo que cubría el firme y las lluvias de primera hora de una mañana, en la que niebla también restaba visibilidad en una vía con pronunciadas curvas.

«Bajaba en primera, pero no se paraba. No pude hacer nada. Me quedé atravesada en medio de la carretera poco después de la curva», recordó. Fue entonces cuando José Rodríguez, vecino de Comba, que viajaba en la misma dirección, se encontró con ella sin poder detener la marcha ante el firme resbaladizo y acabó chocando contra el otro vehículo. «La carretera está mal. Hasta allí llegué muy bien, pero en ese punto era una plancha total. Afortunadamente todo quedó en un susto», explicó Rodríguez.

Cortada durante una hora

No hubo que lamentar daños personales y ambos conductores resultaron ilesos. Sin embargo, estos vecinos de Allande coincidieron en señalar que es necesario esparcir más sal en las carreteras, sobre todo, ante las continuas heladas registradas a lo largo de esta semana, que están complicando la circulación en gran parte de las carreteras.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron agentes de la Guardia Civil. La carretera permaneció cortada al tráfico durante más de una hora entre el cruce de Riovena y el pueblo de Celón. A media mañana, cuando ya se había restablecido la circulación, operarios del servicio de carreteras acudieron a esparcir sal en la vía.