Dos efectivos del SEPA atienden al herido. 112 Asturias

Un hombre resulta herido en una pierna cuando trabajaba con una desbrozadora en un monte en Ibias

Fue evacuado en helicóptero porque se encontraba en una zona de difícil acceso y ha sido trasladado al hospital

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:20

Un hombre ha resultado herido este lunes en una pierna cuando trabajaba con una desbrozadora en un monte en Sena, en Ibias.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press, el hombre fue evacuado por el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA. Hasta el lugar también se desplazaron bomberos del parque de Ibias.

Tras ser estabilizado por la médica rescatadora fue evacuado al helicóptero mediante una operación de grúa. Se encontrá en una zona de difícil acceso. El herido fue trasladado al hospital.

