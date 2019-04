Un incendio calcina el camión-churrería situado en pleno centro de Vegadeo Los bomberos emplearon espuma para controlar las llamas. / B. G. H. El suceso tuvo lugar a las 17.30 horas y originó una gran humareda en el parque del Medal B. G. HIDALGO VEGADEO. Domingo, 14 abril 2019, 01:26

Un incendio declarado en la churrería del centro de Vegadeo quebró ayer la tranquilidad en la villa. El fuego comenzó en el camión-churrería que se había instalado en el céntrico parque del Medal. Las llamas, según indicaron algunos testigos, comenzaron sobre las 17.30 horas, originando una gran humareda negra y expectación entre los vecinos y turistas que paseaban por la zona.

El fuego calcinó la churrería, que acude a Vegadeo con motivo de festividades como la Semana Santa. Afortunadamente, las llamas no llegaron a causar más que daños materiales. Según indicó el alcalde, César Álvarez, el incendio no afectó a ninguna edificación y no hubo que lamentar heridos.

En los trabajos de extinción del incendio trabajaron bomberos procedentes de los parques de Barres y Valdés, que recibieron el aviso a las 17.46 horas. Los efectivos procedieron a acordonar la zona y emplearon espuma para frenar el avance de las llamas. Su rápida intervención hizo posible que el fuego se diese por controlado a las 18.10 horas.

A las 18.27 horas lograron extinguir el fuego. Además, sacaron seis bombonas y continuaron realizando labores de refrigeración en la zona para evitar que el fuego pudiese reactivarse de nuevo.