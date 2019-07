«Instalar un ascensor en el anfiteatro es una idea de patio de colegio que no haré» Carlos Valle Ondina, en el despacho de Alcaldía. / D. S. F. «Dar salida a los espacios públicos es una prioridad, por eso estamos negociando con Costas la reparación del túnel del puerto para este año»Carlos Valle Ondina Alcalde de Cudillero DAVID SUÁREZ FUENTE CUDILLERO. Martes, 30 julio 2019, 00:19

Tras cumplir un mes al frente del Ayuntamiento de Cudillero, Carlos Valle Ondina, el joven socialista de 26 años que fue elegido alcalde, hace balance de este periodo. Apuesta por «sacar todo el potencial» del municipio» y tiene claro su rechazo a sacar adelante ciertos proyectos planteados por el anterior equipo de gobierno, como instalar un ascensor en el anfiteatro. «Sus ideas no las compartí nunca y no las voy a compartir ahora».

-Un mes al frente del Ayuntamiento. ¿Qué se ha encontrado al llegar a la Alcaldía?

-Una falta de rigor a la hora de manejar cualquier tipo de problema a nivel municipal. Yo creo que lo que impulsamos, con el nuevo equipo de gobierno, es un nuevo estilo de trabajar, de tratar con rigor cualquier tema municipal y verlo como un problema que nos afecta a todos, tanto a los vecinos como a nosotros como gobierno local.

«Nos encontramos los expedientes mal estructurados, todo manga por hombro»

-¿Ha hablado con el anterior regidor sobre los asuntos que quedaron pendientes?

-Pues no. Aquí soy crítico; yo creo que el alcalde y el equipo saliente no ha tenido la educación de hacer llegar a los nuevos los problemas pendientes. Nos encontramos una serie de borradores, de expedientes mal estructurados, sin ser serios, con poca documentación, todo manga por hombro, sin un procedimiento ordinario que es el que se debe seguir cuando estamos hablando de una gestión.

-Entonces, ¿cuáles han sido sus primeras actuaciones?

-Como dije a lo largo de la campaña, fue la de devolver un poco la cercanía a la política municipal, relacionarnos directamente con la gente, que nos vean por el territorio. Comprobar los problemas que tienen nuestros vecinos. Pero, sobre todo, hacer un cambio drástico en cuanto al mantenimiento y limpieza del concejo, algo que no supo hacer el PP.

-Cudillero es un concejo muy turístico. ¿Cómo afronta el verano?

-Lo primero que hicimos fue un plan para que el concejo luzca lo mejor posible. Sacarle todo el potencial. Para ello hay que involucrar al sector turístico y a los principales motores económicos del concejo, reunirnos con ellos. Seguimos trabajando para que los pueblos y las playas presenten unas características oportunas y que la gente que venga, disfrute de Cudillero.

-¿Cambiará la normativa de terrazas?

-La normativa de las terrazas es un tema sobre el que tenemos que trabajar. Los tiempos, a nivel de aprobaciones, hay que tenerlos en cuenta y este año no podremos hacer un cambio. Tenemos que adaptarnos y hacerlo lo mejor posible con la ordenanza, que fue una decisión del anterior gobierno municipal. A partir de el mes de octubre nos pondremos a trabajar en la nueva ordenanza de terrazas, recogerá un criterio como tiene que ser, un espacio compartido y un espacio en el que tienen que trabajar y dejar trabajar a todos los negocios de Cudillero.

-¿Marcarán algún requisito esencial para las concesiones?

-Nosotros vamos a poner como norma fundamental que para conceder la terraza del año siguiente se esté al corriente de pago de los años anteriores. Eso va a ser un requisito indispensable para que la concesión de la terraza sea efectiva.

-¿Habrá un ascensor en el anfiteatro?

-Creo que las ideas que tenía el anterior equipo de gobierno no las compartí nunca, ni las voy a compartir ahora. Menos aún, esas ideas que son de patio de colegio, van mucho más allá de las necesidades que tiene Cudillero. No me puede decir un alcalde que quiere un ascensor en el anfiteatro cuando a 200 metros tiene un túnel cerrado que no pensó abrir en ningún momento.

-¿Reabrirá el túnel del puerto?

-Veo como una prioridad dar salida a los espacios públicos, como hicimos con la plaza que el PP convirtió en un aparcamiento. Estamos tramitando la obra con la Demarcación de Costas. Se hará un convenio de colaboración con ellos y se llevarán a cabo a final de este año o a principios del que viene. Es una actuación sencilla, pero estamos resolviendo temas de competencias.