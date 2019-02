«Las inversiones comprometidas por el PSOE para el castro nunca llegaron» Rosana González, en su despacho en el Ayuntamiento. / D. S. F. «Quiero mantener los servicios del concejo, que los vecinos no vean aumentados los impuestos y crear un centro rural de apoyo diurno » Rosana González Teniente de alcalde de Coaña y candidata del PP a la Alcaldía DAVID SUÁREZ FUENTE Jueves, 28 febrero 2019, 00:29

Rosana González (Cartavio, 1975), teniente de alcalde de Coaña será la candidata del Partido Popular a la Alcaldía y cogerá el testigo del actual regidor, Salvador Méndez. Asegura que asume el reto con ilusión y respeto a partes iguales y se marca como objetivo «seguir siendo ejemplo en gestión económica y que los vecinos no vean incrementados sus impuestos», entre otros.

-¿Con qué ánimo se presenta a las elecciones municipales?

-Con ilusión, pero con mucha responsabilidad. Creo que hay una gestión intachable de Salvador y me toca recoger su herencia con mucha responsabilidad porque considero que hay que seguir manteniendo los niveles de éxito en gestión municipal que traemos hasta ahora, y de los que me siento orgullosa por haber formado parte.

-¿Le beneficia el haber estado en los gobiernos de Salvador de cara a conseguir más votos?

-Yo creo que de alguna forma mi trayectoria ya tiene un aval, tengo la suerte de tener muchos conocimientos por haber estado formando parte de estos gobiernos, sé lo que es un Ayuntamiento. Mi profesión anterior estaba vinculada a la administración local y entonces parto de una base muy positiva para poder afrontar este reto. Evidentemente, el tener experiencia en la gestión es un paso muy importante para el liderazgo que adquiero en este momento, el de ser candidata a una Alcaldía.

-¿Qué proyectos quedarán pendientes?

-La deuda que tenemos los gobiernos con este municipio, principalmente provienen de otras administraciones, a las que me tendré que seguir enfrentando y reclamar saneamiento para los pueblos o mejoras en conectividad. Me preocupa muchísimo la situación actual del castro de Coaña, que es de titularidad autonómica, y cuya inversión comprometida por los diferentes gobiernos de la comunidad autónoma, todos ellos del PSOE, nunca llegaron.

-¿Y en cuanto a competencias municipales?

-Mi pretensión es seguir siendo ejemplo en gestión económica, que nuestros vecinos no vean incrementados sus impuestos, que nuestras pymes que son proveedoras de este Ayuntamiento tengan el pago correspondiente; ahora estamos pagando a menos de diez días. Mantener los servicios que se fueron implantando a lo largo de estos años, que supone mucho esfuerzo, para una corporación de nuestras características.

-¿Cuál será su proyecto estrella a desarrollar en los próximos cuatro años?

-Lo tengo clarísimo, no sé si desvelarlo por el plagio que va a haber en los programas electorales. Bueno no me importa decirlo, mi proyecto estrella será llevar a cabo un centro rural de apoyo diurno.

-¿Y el reto más difícil al que se enfrenta?

-Que los vecinos depositen la confianza en mi persona.

-¿Quién le va a acompañar en la candidatura?

-Ya tengo la lista cerrada. Hay nuevas incorporaciones y hay personas que continúan de los gobiernos de Salvador.

-¿Puede dar algún nombre?

-Prefiero que no.