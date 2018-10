José Luis Fontaniella rechaza dimitir tras ser citado a declarar por la obra del puente colgante La juez investiga al exalcalde de Cangas y presidente del PP local por el pago duplicado de 19.000 euros y un sobrecoste de 16.000 BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Martes, 9 octubre 2018, 00:36

El exalcalde popular de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, no se plantea dimitir como presidente del PP local tras ser citado a declarar por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas del Narcea, en calidad de investigado, por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de fondos municipales y falsificación de documento público durante las obras de rehabilitación del puente colgante cangués. «La llamada era esperada cuando se manipulan los expedientes y falta documentación para inducir a una determinada forma de pensar. Desde el juzgado han de llamar a todos los que han tenido algo que ver con esos expedientes para que se aclare lo que no aparece», apuntó Fontaniella, asegurando estar «muy tranquilo». «No me planteo dimitir. He trabajo con toda la honestidad del mundo y lo sigo haciendo», concluyó.

Por su parte, la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, aseguró que «se aclarará todo», tras señalar que «las obras contaron con todos los parabienes de todos los servicios municipales, de Secretaría, Intervención y de los servicios técnicos», apuntó. Además, Fernández afirmó que «no me consta que se vaya a abrir ningún juicio oral a Fontaniella», reiterando su apoyo al exalcalde y presidente del PP local, al que definió como «una persona impecable».

La investigación por las irregularidades en las obras de rehabilitación del puente colgante se iniciaron tras la denuncia de IU Cangas del Narcea en 2014. Según la providencia de la magistrada, un informe pericial emitido el 24 de noviembre de 2017 y complementado el pasado 12 de septiembre, señala que «sucintamente, existen determinadas partidas abonadas por duplicado», que alcanzaron un importe de 19.489,91 euros.

En el informe pericial se detalla además que «según las certificaciones aportadas más el aval, el total abonado por la rehabilitación del puente colgante ascendió a 225.868 euros, pero deberían haberse abonado 209.128 euros. Existe un sobrecoste de 16.739 euros», concluye el escrito del tribunal. E l coordinador de IU, José Manuel Martínez, confía en que «se aclaren las irregularidades de la obra y se exijan las responsabilidades que correspondan», apuntó. Martínez manifestó también que «en el partido esperamos que Fontaniella dimita de sus cargos en Cangas a la vista de todo esto. Es lo que él exigía a los demás ante este tipo de casos», concluyó Martínez.