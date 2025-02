Las joyas en ruinas del Camino Los monasterios de Obona y Cornellana resisten al olvido. El cenobio tinetense espera un plan director «que lleva años tramitándose» y el salense suma «décadas esperando» partidas que no llegan a ejecutarse

Olvidados al pie del Camino Primitivo. Pese a ser dos joyas del patrimonio asturiano, la ruina sigue siendo el denominador común tanto del monasterio de Santa María La Real de Obona, en Tineo, como el de San Salvador de Cornellana, en Salas. Ambos suman décadas de promesas incumplidas que apostaban por devolver a estos cenobios su esplendor de antaño.

«En la hemeroteca cantan mentiras. Ya no nos creemos nada. Llevamos décadas con la misma historia, prometiendo partidas que no acaban de llegar», critica el portavoz de la plataforma Salvemos el monasterio de Cornellana de la ruina, David Valiela, que recopila artículos de prensa que lo atestiguan. En la asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, su presidente Laureano García, anhela que «se convierta en una realidad» la intención de dar luz verde al plan director para la rehabilitación del monasterio de Santa María La Real de Obona. «Estamos muy acostumbrados a oír que existe interés en rehabilitar, que hay proyectos... pero el tiempo pasa y el deterioro continúa avanzando», señala García, que no duda en calificar de «ruina» el estado actual del cenobio. De hecho, recuerda, este plan director «lleva años tramitándose. Este año hay una partida importante para él en los Presupuestos Generales del Estado. Esperamos que así sea», señala, dando un voto de confianza.

El deseo de la asociación no es otro que recuperar la plenitud del cenobio. «Quienes tienen el poder decisorio deben dar el paso definitivo y dotar al monasterio de un uso que garantice su supervivencia. Los expertos dirán qué se puede y qué no se debe hacer en Obona. Tiene muchas posibilidades, desde el propio Camino Primitivo a fines educativos, hosteleros...», apunta García, que desconoce qué inversión requiere hacer realidad esta reivindicación. También ignora los plazos. No en vano, concluido el plan director, habría que determinar su uso y plasmarlo en un proyecto que habría que dotar de presupuesto y poner en marcha una serie de convenios para iniciar las obras.

En el monasterio de Obona las últimas actuaciones se remontan a principios de la década de los noventa del siglo pasado. «Se intervino en la iglesia. Pero el deterioro de la zona del claustro y del resto del edificio, de las celdas... es tremendo», señala García, que recuerda que fue declarado Monumento Nacional y es paso obligado para los peregrinos del Camino Primitivo.

Efemérides

Precisamente el próximo año se cumplen 800 años del privilegio de rey Alfonso IX de León, que obligaba a los peregrinos que iban a Santiago a pasar por Obona. Una efeméride que refuerza la necesidad de acelerar los planes para conservar esta joya del patrimonio vinculada al Camino Primitivo. «Ya estamos preparando un programa para celebrar este aniversario tan importante. Hemos iniciado una ronda de contactos con el Ayuntamiento, la Consejería de Cultura, el Ridea...», anticipa García.

Mientras, en Cornellana esperan que los planes para concluir la rehabilitación del monasterio lleguen a tiempo para la celebración del primer milenio del cenobio, que será en 2024. «Siempre hablamos de supuestos, porque hubo tantas promesas de presupuestos durante tantos años...», afea Valiela, en referencia a esa partida plurianual que asciende a 1,6 millones de euros (200.000 euros en este ejercicio) y que permitiría consolidar el monasterio en los próximos cuatro años. «No sabemos a qué va destinada la partida para este año: a papeleo administrativo, a iniciar la obra... No sé a qué esperan para comenzar. Las actuaciones son en el interior, así que supongo que las inclemencias del tiempo no serían excusa para demorarlas hasta el verano», apostilla Valiela.

«Inexplicable»

En Cornellana las últimas actuaciones finalizaron en 2016 y se centraron en la cubierta, consiguiendo así contener el avance de las humedades. La siguiente fase pasaría por consolidar los muros y reponer la carpintería. Desde el colectivo, abogan por revitalizar el convenio entre las administraciones para concluir la rehabilitación.

«Es triste que todos los que estamos luchando por esto no lo vayamos a ver realizado. Ya se nos fueron miembros del colectivo, como Luis Arias, sin conseguirlo», lamenta Valiela, que critica que salvo la catedral de Oviedo, los demás elementos del Camino Primitivo están en derrumbe. «Es inexplicable que se promocione el Camino, que además es Patrimonio de la Humanidad, pero ningún peregrino pueda visitar estos monasterios».