El juez obliga al derribo parcial del Cine Goya de Luarca tras rechazar el acuerdo

ANDREA ARRUÑADA LUARCA (VALDÉS). Jueves, 11 de junio 2020, 00:16 | Actualizado 07:39h. Comenta Compartir

El gobierno de Valdés no ha podido cumplir con sus aspiraciones de evitar la orden de derribo parcial que pesa sobre el cine Goya. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo no ha admitido el principio de acuerdo entre el Ayuntamiento y las dueñas de los dos inmuebles colindantes que en su día denunciaron que el rehabilitado cine no se ajustaba a la legalidad, tal y como confirmó una sentencia firme de 2018.

El magistrado expone en el auto que «es enteramente inaceptable que tantos años después desde la firmeza de la sentencia (...) la Administración local con la sorprendente anuencia de las recurrentes, pretenda, muchos años más tarde, que la ejecución de la sentencia se convierta en otra cosa, que nada o muy poco tiene que ver con lo resuelto».

Con el cierre de esta «vía alternativa dentro de norma» que buscaba el Consistorio, el regidor, Óscar Pérez, señala que procederá al derribo «con mucha tristeza y dolor» en la que define como una «fecha negra» para el municipio.

Las obras, para las que se reserva una partida de 300.000 euros, empezarán en agosto y acabarán a finales de año El inmueble quedará «muerto», sin aseos y con plantas desconectadas entre sí al eliminar el ascensor y las escaleras

Las obras comenzarán en agosto y deberán estar listas a finales de año. Las cuentas anuales ya recogían 300.000 euros para esta actuación. La operación, dice, será «difícil» y supondrá la demolición de la planta lateral y la rebaja «sustancial» de la altura de la parte alta del inmueble, en torno al 10% o 15% del total. Esto supone dejar el emblemático edificio luarqués «muerto», sin aseos y con las plantas desconectadas entre sí, puesto que se han de eliminar las escaleras y el ascensor. Un aspecto que habría que tener en cuenta de cara a una futura remodelación.

«Se podrá revivir con dinero y eso es lo que tendremos que debatir. Se han sacrificado muchos recursos públicos en este agujero negro para los intereses municipales», señala Pérez. Descarta que pueda albergar un auditorio de gran capacidad debido a la «volumetría resultante», en todo caso, una sala de exposiciones o de usos múltiples.

En cuanto a exigir responsabilidades políticas y técnicas, el alcalde opina que «judicialmente no parece que tenga recorrido, ya que el juez no ha apuntado a nadie». No obstante, sí anuncia que estudiarán las diferentes opciones en las próximas semanas.

La adecuación de este espacio que nunca ha llegado a inaugurarse llevó aparejada una inversión de unos dos millones de euros, cantidad sufragada entre el Ayuntamiento y el Principado.

Búsqueda de otra sede

La idea del equipo de gobierno de ubicar allí el Museo del Calamar Gigante, cerrado desde que un temporal destrozó las instalaciones en 2014, no parece viable en el corto plazo. Por ello, estudia un emplazamiento temporal en la villa y con tantos metros cuadrados como el anterior, con el fin de recuperar este recurso de cara al verano de 2021.