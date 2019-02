«Lanzo un órdago al resto de partidos. El candidato que gane, que gobierne» José Luis Fontaniella, en la zona de El Molín. / B. G. H. El portavoz popular se postula como candidato a la Alcaldía y critica el «abandono» al que considera que el PSOE somete al medio rural José Luis Fontaniella Presidente del PP en Cangas del Narcea BELÉN G. HIDALGO Sábado, 16 febrero 2019, 00:21

Al presidente del PP cangués, José Luis Fontaniella (1977) le gustaría recuperar la Alcaldía. Considera que en «estos cuatro últimos años -con el PSOE en el gobierno local- se ha vuelto a retrasar tanto al municipio como a su ciudadanía».

-En las pasadas elecciones se quedó a un concejal de alcanzar la Alcaldía. Si se repite este escenario, ¿habría pacto?

-Alto y claro. Lanzo un órdago al resto de partidos: que cualquier candidato que se presente, el que gane, que gobierne. Yo no tengo miedo a ello.

«Si llego a la Alcaldía, en un año se pondrá en marcha la segunda fase del matadero»

-Tras el caso de las obras del puente colgante, ¿será el candidato popular a la Alcaldía?

-No hay juicio oral ni imputación. En realidad no hay nada. Me siento muy respaldado por el partido y por la inmensa mayoría de cangueses, a los que estoy agradecido por su apoyo. Presentaré mi candidatura y será el comité electoral quien designe.

-Ha sido muy reivindicativo con el medio rural. ¿Qué propone para paliar el «abandono» que tanto critica?

-Cangas no tiene sentido sin sus pueblos. En la villa hay 6.000 personas y otras tantas en los pueblos. Hay cuestiones prioritarias, como el mantenimiento de los servicios, mejorar sus infraestructuras y las conexiones... Además, el proyecto del matadero pretende desarrollar la ganadería. Si llego a la Alcaldía, en un año se pondrá en marcha la segunda fase del matadero. Impulsar la ayuda a la contratación, reducir los impuestos y el apoyo al turismo a través de la hostelería, las casas rurales y el Parador de Corias serán nuestras señas de identidad. Me gustaría apoyar a los pueblos 'agredidos' por la actual Corporación, como los de las Montañas, Sierra, Naviego, Limés, Llano o Corias. Este largo invierno se acaba.

-Para fijar población, afirma que además de empleo hacen falta servicios. ¿Se refiere a la residencia y el centro de salud?

-El centro de salud y una residencia adaptada a las necesidades locales son irrenunciables. El alcalde es el responsable de que volvamos a hablar de una residencia que no tenemos. Además, hay que mantener los consultorios de Tebongo, Besullo y Ventanueva en condiciones.

-¿Aprueba el uso, un centro de empresas, que el actual alcalde prevé dar a los terrenos donde se iba a ubicar la residencia?

-No. Deja claro su falta de ideas. Si existieran esos fondos mineros, el PP impulsaría una zona industrial con una parcela para servicios sociales y deportivos. Tenemos en mente mejorar el polígono de Obanca y prolongarlo para un desarrollo empresarial. La propuesta del alcalde es la misma de los museos cerrados y de las ideas en las que los fondos mineros o no se gestionaron o no sirvieron de nada.

-¿Precisa el concejo más suelo industrial?

-Sin lugar a dudas. Es importante impulsar la industria. Uno de los problemas de las empresas para instalarse aquí es la falta de espacio. La administración tiene que poner en marcha las medidas necesarias para que el sector empresarial y privado se pueda desarrollar y con él, el empleo.

-¿Qué opina de la falta de presupuestos?

-Refleja la incapacidad para gobernar de los socialistas. Estos cuatro últimos años han vuelto a retrasar tanto al municipio como a su ciudadanía. El alcalde decía que no tener presupuestos no era de vida o muerte. Pedro Sánchez va a ir a unas elecciones porque sabe que sin presupuestos no hay Gobierno. Todos sabemos que se ancló al sillón todo lo que pudo, pero este alcalde lo supera.