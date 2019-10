Limés, escuela de viticultores Los escolares diseñan las etiquetas de las botellas que se mostrarán en la Fiesta de la Vendimia. / B. G. H. Los alumnos del CRA Río Cibea celebran la Fiesta de la Vendimia con recogida y pisada de la uva, análisis del PH y diseño de etiquetas BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:15

El aula de Limés, que pertenece al Colegio Rural Agrupado (CRA) Río Cibea, se convirtió ayer en una escuela de viticultores para celebrar su fiesta de la vendimia. Casi medio centenar de alumnos fueron rotando por los talleres para conocer los pasos a seguir para obtener el vino. «Es una manera de despertar esa inquietud por sus tradiciones y que las hagan suyas», comentaba la profesora, Sandra Flórez.

En la viña de un vecino de Limés, los escolares iniciaron la vendimia. Los más diestros con la tijera confesaron que lo llevaban en la sangre. «En mi casa todos hacen vino y yo les echo una mano», decía Darío Rodríguez. Con él estaba Vera Martínez. «Vendimio desde que tengo uso de razón. Me gusta y no me importaría dedicarme a ello».

Terminado el trabajo en la viña, llegaba el turno la pisada. Descalzos, Alejandro Rodríguez y Ángela Vares, fueron los primeros en exprimir la uva. «Está fría, da cosita», explicaban al resto. Entre tanto, en las aulas, sus compañeros se metían en la piel de los enólogos y analizaron las propiedades del vino, midiendo su PH y donde descubrieron los flavonoides, «que le dan color al vino». También aprendieron cómo aprovechar la uva ya estrujada para convertirla en un exfoliante para la piel.

Otro grupo diseñaba etiquetas de cara al embotellado, inspirándose en los viñedos. Así, Selene Romero tiró de «pura imaginación» en su propuesta, que junto a la de sus compañeros, se conocerán en la Fiesta de la Vendimia, gracias a una colaboración de la bodega Monasterio de Corias.