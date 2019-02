Luarca exige recuperar el Museo del Calamar Gigante tras «años de mentiras» Más de cien personas se concentran en la plaza del Ayuntamiento por el futuro del Museo del Calamar Gigante. / FOTOS: TAREK HALABI Un lustro después de que el temporal destruyera la colección de cefalópodos, el equipamiento aún no ha sido recuperado. «No lo vamos a consentir» BELÉN G. HIDALGO Domingo, 3 febrero 2019, 00:57

Más de un centenar de personas acudieron ayer a la plaza del Ayuntamiento valdesano para exigir el Museo del Calamar Gigante. Cinco años atrás, el equipamiento fue destruido por el temporal. «El museo se vino abajo porque lo tiró la naturaleza y ahora lo quieren echar abajo los burócratas», señaló Tino Ron, presidente del colectivo Más Luarca Valdés, organizadora de esta reivindicación «justa». Los vecinos exigen que las administraciones, tanto local como regional, «cumplan con su deber y se dejen la piel para recuperarlo», advirtiendo que, de no ser así, «seguiremos alzando la voz».

«¡Basta de mentiras!», clamó una voz anónima durante la concentración. El hartazgo, según Tino Ron, se debe a que «a esta hora no hay nada. No hay presupuesto ni proyecto ni acuerdo para que la parcela del polígono de Almuña acoja los nuevos almacenes de los pescadores», explicando que los pliegos para dicho proyecto se abrirán mañana. El nuevo Museo del Calamar se ubicará en los almacenes de los pescadores, que serán trasladados al área industrial. «Lo que están haciendo es un vacío al concejo», criticó Ron, lamentando que los «dos primeros años fueron de silencio absoluto y los siguientes de retrasos e impedimentos perfectamente calculados desde la Consejería de Infraestructuras, con el silencio y la connivencia del equipo de gobierno de Valdés».

Entre los asistentes a la concentración se encontraba el diputado de Podemos por el occidente, Andrés Fernández Vilanova, que considera el equipamiento «fundamental para el concejo. No se puede renunciar a él. No entendemos por qué no se dio ni un solo paso», subrayó. Más conciso fue el presidente del PP local, Carlos López, quien reiteró que «hasta que no haya proyecto y presupuesto para trasladar los almacenes de los pescadores no puede haber museo. Es una obviedad, por mucho que se empeñen en negarla», concluyó.

«Como Alcoa para Avilés»

Por su parte, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Valdés, Óscar Pérez, mostró su apoyo a la reivindicación. «Lo que es el carbón para las cuencas, lo que es Alcoa para el centro de Asturias, es este museo para los valdesanos», dijo. En la concentración, además, estuvo presente, la candidata del PP a la presidencia del Principado, María Teresa Mallada, que no dudó en valorar la colección de cefalópodos y criticó «el desfase de años. Son cinco ya. Es vital para el desarrollo turístico del municipio y hay que dar soluciones; hay que dar salida a las naves y tomar decisiones de una manera eficaz», apuntó, considerando que no se trata de una actuación «costosa». El coordinador de Ciudadanos en Valdés, Ángel Rincón, enfatizó el potencial de la colección para «atraer gente. Eso es riqueza y generación de empleo y, al final, fijación de población», destacó.