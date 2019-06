El maestro rural Luis Felipe Fernández, primer Hijo Predilecto de Castropol El regidor José Ángel Pérez entrega al profesor Luis Felipe Fernández el diploma que le acredita como Hijo Predilecto. / FOTOS: B. G. H. El alcalde reconoce que esta distinción «era una asignatura pendiente» y ensalzó su «trabajo obstinado por la igualdad de oportunidades» BELÉN G. HIDALGO CASTROPOL. Domingo, 9 junio 2019, 02:08

Recibido entre aplausos ante la Casa Consistorial. Así comenzó el profesor y coordinador del Foro Comunicación y Escuela, Luis Felipe Fernández, a tomar conciencia del «día histórico», como lo calificó el alcalde, José Ángel Pérez, que ayer vivió en su Castropol natal. Se convertía en el primer Hijo Predilecto del concejo. Algo que, confesó, «nunca tuve en la cabeza. Te emociona profundamente. Es un reconocimiento del pueblo donde he nacido, me he criado. Me siento muy halagado», dijo tras recibir los abrazos de amigos, vecinos, autoridades y personalidades del ámbito cultural y empresarial.

El regidor recordó que esta distinción había sido aprobada por unanimidad y destacó que la figura de Luis Felipe Fernández reúne todas las características para conseguir este reconocimiento. «Quiero destacar un hecho singular: el trabajo obstinado por la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas del medio rural. Los alumnos de las familias más pudientes tienen las mismas oportunidades que el de la más humilde. Eso es verdaderamente igualdad de oportunidades». Todas las fuerzas políticas de la Corporación ensalzaron su «valía», «su trabajo» y «su respeto» y le dieron las gracias «de corazón, por creer en el territorio». Incluso, la teniente de alcalde, Teresa Dorado, afirmó que personas como él «engrandecen la historia de Castropol». Cuando el maestro creía que le había llegado el momento de tomar la palabra, su hermano David Fernández, «el único que te llama Felipe», le sorprendía, con la voz entrecortada. «Todavía no me he encontrado a nadie con unos principios tan sólidos como los tuyos», confesó, destacando su honradez y su lealtad.

Al portavoz de la familia le siguió el presidente de Industrias Lácteas Asturianas, Francisco Rodríguez, que lo conoció en su etapa en el centro educativo ibiense, y elogió su «actitud y aptitud», así como su «entusiasmo y profesionalidad». El empresario recordó que «en la enseñanza está en la base del desarrollo de los pueblos», subrayando «que los resultados se van a recoger en la parte más ancha de la región con el fruto de este esfuerzo encomiable».

El homenajeado agradeció a sus padres «sus renuncias» para darle una educación

«Solo y desnudo como los hijos de la mar», como el poeta, inició Luis Felipe su intervención. Comenzó recordando a su bisabuela, Perfecta, y a sus abuelos Manuel y Matilde, que le «infundieron el amor a estos pueblos». Continuó con un verso de Antonio Machado para confesar que su infancia son «recuerdos de pueblo, en Iramola», donde se crió. Y ahí se detuvo para agradecer a sus padres, Luis y Elena, «sus renuncias por educar a sus hijos, por su ejemplo y generosidad». «Recuerdo con especial admiración cómo fueron capaces de aplazar la compra del tractor, que tanto necesitaban, por adquirir el gran diccionario enciclopédico Salvat».

Citando a Cicerón reiteró su «profundo convencimiento de que la educación es clave en el desarrollo de un pueblo y en el progreso de un país». El profesor castropolense recordó el necesario compromiso de la escuela con el territorio. Y regresó al medio rural para compartir su reconocimiento con «todos los ganaderos y agricultores de Castropol que generación tras generación pusieron su grano de arena en el progreso y el avance de esta tierra». Miguel de Unamuno inspiró su último agradecimiento. «Gracias a todos con el corazón del alma».