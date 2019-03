María Díaz Alonso, de 87 años, elegida Mujer del Año de Salas

El próximo 11 de abril cumplirá 88 años María Díaz Alonso, elegida por el Ayuntamiento de Salas como Mujer del Año 2019. Esta vecina de Cornellana es la cuarta de cinco hermanos, y desde muy pequeña dedicó su vida a las labores del campo, del hogar y «a limpiar por las casas; a mi nadie me ha regalado nada». La noticia de la concesión del galardón le ha sorprendido. «La verdad que me puse muy nerviosa y me subió hasta la tensión», dijo al tiempo que digería la buena nueva. En las próximas semanas recibirá el premio de manos del alcalde.

Madre de dos hijos, y abuela de un nieto, le ha tocado vivir duros tiempos. De la Guerra Civil recuerda «cómo nos escondíamos debajo del carro de mi padre, donde llevaba los gochos, porque teníamos miedo». Pero a pesar de ser muy pequeñas, aún resuena el sonido de los bombarderos sobrevolando Cornellana, «y la bomba que cayó en la parte de atrás de la casa». Afortunadamente ninguno de sus familiares resultó herido en aquel ataque.

Esta mujer trabajadora se casó con un vallisoletano cuando tan solo tenía veinte años, aunque lleva unida a él más de sesenta. Pese a todo aún conservan el amor del primer día, algo que se refleja en su mirada. «El truco está en darle siempre la razón», bromeaba su marido, Tomás Escudero, mientras su mujer añade que la clave está en «quererse con locura». Con todo, agradeció a su compañero de vida que «hubiese cotizado por mí para poder tener ahora una paga».

Esta vecina de Salas asegura que su salud en los últimos meses se ha visto mermada al sufrir un problema tras una operación, pero el secreto para llegar saludable a su edad está en «comer cocido y papas de harina de maíz», comentaba rememorando los duros tiempos de posguerra que le ha tocó vivir. Nunca ha sido protagonista y dice sentirse «ilusionada» con un reconocimiento que ha conseguido gracias a su familia, que fue la encargada de presentar su candidatura «para reconocer su esfuerzo y trabajo, y como agradecimiento a una madre incansable», apuntaron sus hijos Ángeles y Juan Antonio Escudero.