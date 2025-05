El 'milagro' de Amieva: el reducto asturiano que resistió al apagón nacional

Soraya Pérez Amieva Viernes, 2 de mayo 2025, 14:25 | Actualizado 15:30h. Comenta Compartir

Mientras el pasado lunes toda la península se quedaba sin luz, en seis pueblos de Amieva ocurría lo que parecía un milagro: Carbes, San Román, Amieva, Vega de Cien, Argolibio y Camporriondi sólo estuvieron sin luz de 10 a 15 minutos. ¿El motivo? La central hidroeléctrica de Campurriondi , que con solo una de sus dos turbinas activadas, logró desconectarse de la red nacional en el momento del apagón y alimentar de energía a gran parte del concejo.

Esta afortunada situación, que fue la gran excepción a la regla, no sólo en Asturias sino en España, hizo que muchos vecinos de Amieva ni siquiera se enteraran del apagón. Sus responsables decidieron que esta planta, que se abastece de agua del río Dobra, funcionara en modo isla.

La maniobra, que suelen realizar dos o tres veces año por labores de mantenimiento u otros motivos, permitió que el apagón ni se sintiera. «Solo fueron 10 minutos sin luz y después ya se vivió el día con normalidad. La cafetería funcionó como cualquier otro día», dijo Francisco Álvarez dueño de la cafetería de Camporriondi.

También Perfecto Naredo Caldevilla de Vega de Cien explicó que «nosotros no sufrimos nada porque en todo momento tuvimos luz, a excepción de 10 minutos. Lo único que no funcionaba del todo bien eran los teléfonos porque había mala cobertura, pero hasta la televisión funcionaba», dijo.

Añadió que «fuimos afortunados. Yo estaba en Cangas de Onís donde sí se fue la luz, y cuando nos enteramos del problema, mi mujer y yo regresamos a Amieva. Aquí no había problema de nada», dijo Naredo.

Cerca de él estaba Juan Jesús Simón, vecino de Vega de Cien, que indicó que «yo ni me enteré del apagón, sino hasta un rato después cuando empezamos a escuchar las noticias. No voy a decir que me siento privilegiado porque tampoco fue tan grave», indicó.

«El país estaba pasaba por un apagón y nosotros estábamos como si nada»

Otro vecino de Vega de Cien, Manuel Crespo Vega, resaltó que «yo cuando fui a casa y encendí el interruptor, había luz, en ningún momento estuvimos sin ella. Mientras España entera estaba pasando por un apagón nosotros estábamos como si nada», comentó.

Incluso, casos como los de María del Pilar Naredo, quedarán en la memoria para siempre. Ella, una mujer jubilada, al igual que su marido, estuvo viviendo hasta hace poco tiempo en Barcelona, pero decidió regresar a su tierra natal. «Nací en Amieva, pero desde los 15 años estuve viviendo en Barcelona, hasta hace poco cuando nos jubilamos mi marido y yo. Aquí me siento en paz y soy feliz y hemos tenido tanta suerte que no nos afectó el apagón», contó.

Añadió que «yo ni me enteré porque pasé el día con mis animales y en la huerta, como un día cualquiera, y los móviles tenían mala cobertura, pero tenían. En ningún momento estuvimos incomunicados», destacó.

Todas estas historias, contadas por sus protagonistas, se resumen en que en gran parte de Amieva sus vecinos siguieron con sus quehaceres, tras una jornada en la que fueron una isla energética, un aislamiento que en este caso resultó toda una bendición.