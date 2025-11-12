El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un trabajador de Mina Miura, en la etapa en la que la explotación aún estaba bajo control de 'Chus Mirantes'. Carlos Bernal
Ibias

El nuevo dueño de Mina Miura promete empleo, inversión y reactivar la actividad en enero

Fernando Martínez Blanco, que adquirió la explotación de Ibias a 'Chus Mirantes', liquidará las nóminas impagadas a final de mes y confía en alcanzar un volumen de negocio de 20 millones

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:56

Comenta

El nuevo dueño de Mina Miura (Ibias) ya ha perfilado sus planes para la explotación. El pasado 22 de octubre Fernando Martínez Blanco ... adquirió la sociedad que tiene concedida la actividad, Carbones La Vega, al grupo empresarial que lidera Jesús Rodríguez Morán, más conocido como 'Chus Mirantes'. El holding de origen leonés vio truncada su solvencia el 31 de marzo, tras la explosión de grisú que acabó con cinco trabajadores en la mina de Cerredo (Degaña). Parte de los operarios estaban adscritos a Carbones La Vega, si bien los permisos de actividad se pusieron a nombre de Blue Solving, otra mercantil de la familia.

