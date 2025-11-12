El nuevo dueño de Mina Miura promete empleo, inversión y reactivar la actividad en enero

El nuevo dueño de Mina Miura (Ibias) ya ha perfilado sus planes para la explotación. El pasado 22 de octubre Fernando Martínez Blanco ... adquirió la sociedad que tiene concedida la actividad, Carbones La Vega, al grupo empresarial que lidera Jesús Rodríguez Morán, más conocido como 'Chus Mirantes'. El holding de origen leonés vio truncada su solvencia el 31 de marzo, tras la explosión de grisú que acabó con cinco trabajadores en la mina de Cerredo (Degaña). Parte de los operarios estaban adscritos a Carbones La Vega, si bien los permisos de actividad se pusieron a nombre de Blue Solving, otra mercantil de la familia.

Para ganar liquidez el grupo de 'Chus Mirantes' se deshizo de Carbones La Vega, cediendo las acciones a Big Tnz Trading, controlada por el empresario madrileño Fernando Martínez. Como avanzó a EL COMERCIO, estaba haciendo una evaluación técnica para perfilar los próximos pasos a dar. Ahora el nuevo propietario ha hecho saber que la empresa se ha reunido con el comité de empresa, compuesto por afiliados a SOMA-UGT, para exponerles el Plan Estratégico 2026-2030 y cómo se retomará la actividad.

En un comunicado Big Tnz Trading informa de que a finales de este mes se liquidarán las nóminas pendientes de pago de los 36 trabajadores. Parte de los mismos al ver que no se les abonaban los salarios han buscado ya ocupación en otras explotaciones. También se detalló que «se está preparando un plan de pagos con el fin de liquidar las deudas con la Administración Pública de Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social y proveedores con deuda antigua». «Se han presentado así mismo los compromisos financieros que están destinados a la reorganizar durante el mes de diciembre la actividad minera y a la reactivación de la producción en enero 2026», abundan. Para ello se confía en recuperar al personal y proveerle de medios materiales y técnicos.

«De manera prioritaria, Martínez Blanco ha anunciado que se procederá a evaluar el estado actual de la mina para actualizar las instalaciones, maquinaria y recursos técnicos para la explotación, así como los protocolos en materia de prevención de riesgos laborales», indica el comunicado. El empresario avanza que aplicará un programa de incentivos a la producción que quiere explicar personalmente a todos los trabajadores. Su objetivo con esta operación, asegura, es convertir a Carbones La Vega en «una sólida y rentable empresa generadora de empleo y riqueza para la comunidad».

Según sus estimaciones los permisos mineros de los que goza implican 40 empleos directos y 250 indirectos, para un volumen de negocio que cifra en los 20 millones. «Es esencial para la economía local del concejo», subraya. A medio plazo el empresario madrileño confía en invertir diez millones para mejorar la diversificación y producción, lo que pasa por ejecutar nuevos proyectos con la 'antracita premium' que se extrae.