Un accidente minero sacude a Vega de Rengos, cinco meses después de retomar la actividad

O. Villa / R. Muñiz Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:08

La mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, vuelve a estar marcada por la tragedia. Dos trabajadores han perdido la vida en un accidente laboral que sacude al occidente asturiano apenas cinco meses después de que la explotación retomara su actividad. La reapertura se produjo tras intensas movilizaciones de la plantilla, que exigía garantías de empleo y el mantenimiento de un sector considerado vital para la economía del Suroccidente. La instalación había permanecido cerrada cautelarmente por decisión del Principado, después del siniestro ocurrido en la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco mineros.

El regreso al trabajo en junio fue fruto de semanas de protestas y paros convocados por los empleados, en su mayoría vecinos de la comarca. Más de 70 trabajadores dependen directamente de la explotación, mientras que centenares de empleos indirectos se sostienen gracias a su actividad. La presión sindical y social llevó al Gobierno asturiano a levantar la suspensión y permitir la reanudación de la extracción. No obstante, ya entonces los propios mineros advertían de los riesgos: «Tendrá que hacerse con cuidado y mucha precaución, porque detener la actividad en una mina no quiere decir que no pasen cosas dentro de la mina durante ese tiempo por sus propias condiciones geológicas», señalaron fuentes de la plantilla a EL COMERCIO.

El proyecto de la empresa TYC Narcea Special Research S.L. consiste en alcanzar una capa aún sin explotar para extraer antracita de alta calidad y someterla a pruebas industriales en las instalaciones de ArcelorMittal. El Principado autorizó esta actividad en 2021 bajo la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC), un mecanismo jurídico que ha sido renovado y ampliado en varias ocasiones. Sin embargo, esta fórmula se encuentra ahora bajo escrutinio, ya que fue la misma que se aplicó a la compañía Blue Solving en Cerredo, donde el accidente mortal reveló que se estaba extrayendo carbón sin permiso pese a que el PIC no había sido activado. La coincidencia reabre el debate sobre los controles y la seguridad en las explotaciones mineras asturianas, en un momento en que la comarca vuelve a llorar la pérdida de dos de sus trabajadores.

