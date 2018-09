Moriyón defenderá la minería y la autovía para el suroccidente Martes, 25 septiembre 2018, 00:15

La candidata al Principado por Foro Asturias, Carmen Moriyón, defendió ayer en Cangas del Narcea su apuesta por el carbón nacional, la autovía desde La Espina hasta Castilla y León, una plantilla estable para el hospital y la construcción del centro de salud cangués así como la diversificación del campo. Moriyón no se pronunció sobre el exedil cangués de Foro, ahora no adscrito, José María Álvarez, que no entregó el acta y apeló a la autonomía municipal. «Corresponde a mis compañeros tomar esas decisiones», apuntó.