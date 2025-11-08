Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo Los Bomberos rescataron el cuerpo sin vida del hombre esta mañana

Tragedia en Valdés. Un pescador ha fallecido esta mañana tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo, en el Cabo del Cuerno.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.25 horas de este sábado. En la llamada indicaron que había un hombre flotando en el agua tras sufrir una caída y que no podían sacarlo. De inmediato se movilizó al equipo de rescate, a bordo de la aeronave medicalizada, y a tres bomberos del SEPA con base en Castropol, además de informar a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que activó la UVI Móvil de Jarrio.

A las 12.10 horas, el equipo de rescate ya había sacado del agua al afectado, al que trasladó al aparcamiento de la playa de Otur. Solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.