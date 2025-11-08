El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Playa de Barayo, en Valdés. Isabel Gómez

Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo

Los Bomberos rescataron el cuerpo sin vida del hombre esta mañana

B. López

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:37

Tragedia en Valdés. Un pescador ha fallecido esta mañana tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo, en el Cabo del Cuerno.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.25 horas de este sábado. En la llamada indicaron que había un hombre flotando en el agua tras sufrir una caída y que no podían sacarlo. De inmediato se movilizó al equipo de rescate, a bordo de la aeronave medicalizada, y a tres bomberos del SEPA con base en Castropol, además de informar a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que activó la UVI Móvil de Jarrio.

A las 12.10 horas, el equipo de rescate ya había sacado del agua al afectado, al que trasladó al aparcamiento de la playa de Otur. Solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  3. 3 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  4. 4 El Sporting paga cara su racanería
  5. 5

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF
  6. 6 Caen en Langreo tres miembros de una banda que robaba a clientes de bancos por el método de la siembra
  7. 7

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  8. 8 Fallece en Oviedo a los 60 años el escritor y profesor Javier García Rodríguez
  9. 9 Emotiva despedida a Alfredo Tejedor, «padre coraje» y expresidente de Aspace Gijón que «hizo de la adversidad virtud»
  10. 10 Aspirantes de Galicia, Madrid o Zamora en la gran oposición sanitaria en Asturias: «Esta plaza lo es todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo

Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo