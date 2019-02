Mueren ocho terneras en una cuadra calcinada por un incendio en Vegadeo Un bombero extingue el incendio en la nave ganadera. / SEPA Una chispa por unos trabajos de soldadura pudo originar el fuego. Los bomberos lograron evitar que se propagara a dos naves con vacas y hierba BELÉN G. HIDALGO Lunes, 4 febrero 2019, 00:49

Ocho terneras de raza frisona murieron ayer calcinadas por el incendio declarado en la cuadra de la ganadería Casa Silvela, en la calle El Palacio, muy próxima a la villa de Vegadeo. Según las primeras informaciones, todo apunta a que el fuego pudo originarse a partir de una chispa que habría saltado a la cuadra, pues en ese momento se estaban realizando trabajos de soldadura en la parte superior de la nave.

Las llamas destruyeron por completo el galpón donde se encontraban las terneras más pequeñas de la ganadería y maquinaria agrícola. «No dio tiempo a nada», lamentaron los titulares de la ganadería, aún consternados por lo sucedido. «Fue un disgusto tremendo».

En las labores de extinción del incendio intervinieron seis efectivos de Bomberos procedentes de los parques de Barres (Castropol) y Luarca (Valdés), así como el jefe de bomberos de la zona noroccidental. Acudieron con la autoescalera, el vehículo primera salida y dos autobombas forestales. Ya en la zona, comenzaron a atacar el fuego empleando tres líneas de agua, una desde la autoescalera y dos desde el exterior de la edificación. Además de extinguir el incendio, los bomberos también realizaron tareas de desescombro.

«Las llamas era importantes y temíamos que saltasen y afectasen a otras edificaciones, como la casa y otras dos naves donde se almacena hierba y estaban las vacas de leche», explicaron desde la ganadería, agradecidos por la rápida intervención de los bomberos. Los ganaderos también mostraron su agradecimiento a los trabajadores municipales que ayudaron, así como a los propios vecinos, «que no dudaron en echar una mano».

Cuantiosos daños

A la pérdida de las reses como consecuencia de las llamas, se suman los daños en las instalaciones y también la maquinaria agrícola que almacenaban en el galpón al no estar haciendo uso de ella en esta época del año. Se trata, entre otras, de la sulfatadora, la segadora y un remolque que el fuego calcinó por completo.

«Vivimos de esto. Afortunadamente, todo se quedó en un susto. Hay que seguir tirando de la ganadería», indicaron los titulares, aliviados de que no haya que lamentar heridos. En cuanto al impacto económico de este suceso a la ganadería, no se atrevieron a cifrar a cuánto ascienden los daños, pero estiman que serán cuantiosos. No es el único incendio en una nave ganadera en la comarca noroccidental en lo que va de año. El pasado 9 de enero, en el concejo de Castropol, el fuego calcinó una cuadra de dos plantas y afectó en una pequeña parte a una nave anexa. Sucedió en la localidad de Culmieiros de Abajo. Del mismo modo, la rápida intervención de los bomberos impidió que llamas se propagasen y afectasen a una vivienda adosada. En este caso, sin embargo, el fuego no ocasionó la muerte de ningún animal.