Dan por muerto a un vecino de Valdés que no pudo ir a votar Antonio López López. / E. C. El hombre estaba dado de baja en el censo por fallecimiento desde mediados de 2018 DAVID S. FUENTE Martes, 30 abril 2019, 16:08

Con mucho humor se tomó la noticia Antonio López López, cuando en la jornada de ayer se enteró de que estaba fallecido. Este vecino de Trevías en el concejo de Valdés, acudió el pasado domingo a votar, y no pudo hacerlo al no aparecer en el listado del censo de su mesa electoral. En la mañana de ayer acudió al Ayuntamiento para arreglar la situación, y cual fue su sorpresa que en el censo municipal, «aparece usted como fallecido», le dijo la funcionaria quien tampoco salía de su asombro.

«Al principio me puse algo nervioso, pero luego me lo tomé con humor», dijo en declaraciones a EL COMERCIO, este vecino de 77 años, quien lleva 48 residiendo en la localidad de Trevías. Para arreglar su situación, desde la Casa Consistorial tuvieron que llamar a la sede judicial de Luarca, donde insistían en que también aparecía como fallecido.

A este maderista jubilado, aún le cuesta creerse lo ocurrido, «estoy más vivo que nunca», bromeaba, al tiempo que explicó que el domingo por la tarde, un vecino del pueblo de su mujer le comentó la posibilidad de que estuviese como fallecido en el censo, al no permitirle votar, «yo ni me lo planteé», explicó López. Ahora todos sus vecinos hablan de su caso que el propio resucitado calificó como «cachondeo», al tiempo que reflexionaba sobre lo ocurrido, «es extraño, yo seguí yendo al médico, comprando mis medicinas y cobra mi pensión», dijo sin entender como era posible hacerlo si realmente hubiese estado muerto.

El caso es que para participar en las próximas elecciones del 26 de mayo, tendrá que hacerlo con un permiso especial del juzgado, «que me llegará a casa», añadió. Ahora estará muy pendiente de este documento, ya que en las pasadas elecciones reconoce que «a mi mujer le llegó la tarjeta censal y a mi no, pero no le di importancia».

Al parecer, el error en esta muerte administrativa, estaría en la confusión con otro vecino del concejo con el mismo nombre, que falleció el pasado año.