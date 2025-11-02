El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un camión de Bomberos de Asturias.

Una mujer sufre quemaduras en una mano al incendiarse su furgoneta camperizada en Salas

El vehículo ha quedado calcinado

P. Á.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:31

Comenta

Una mujer ha resultado herida al incendiarse de madrugada una furgoneta camperizada en el área de autocaravanas de Salas. El fuego se inició en torno a las 3 horas de este domingo y a consecuencia de las llamas, la afectada sufrió quemaduras en la mano por las que tuvo que ser atendida en el centro de salud local.

La Guardia Civil y el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) acudieron al lugar. Efectivos de bomberos con base en Grado lograron sofocar las llamas, aunque el vehículo quedó calcinado. La intervención se dio por finalizada a las 4.53 horas.

