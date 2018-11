Navelgas revive la noche de la esfoyaza Rodrigo Cuevas, con la Panoya de Oro, junto al alcalde de Tineo. El pueblo de Tineo deshoja mazorcas de maíz y recrea oficios antiguos en la fiesta en la que Rodrigo Cuevas recibió la Panoya de Oro DAVID SUÁREZ FUENTE NAVELGAS (TINEO). Lunes, 12 noviembre 2018, 02:59

«Cuando llega noviembre, tenemos la oportunidad de meternos en la máquina del tiempo y regresar al pasado para rememorar cómo se trabajaba antaño en la esfoyaza». Lo dicen los vecinos del pueblo tinetense de Navelgas que, en la noche del sábado, celebraron su «noche más mágica», la que recrea la costumbre de reunirse en la casa de un vecino para deshojar las mazorcas de maíz y revivir la fiesta que ofrecía entonces el anfitrión. El Festival del Esfoyón y el Amagosto volvió a reunir a cientos de personas. Muchos, de fuera de la región que estaban pasando el fin de semana en el suroccidente y quisieron conocer las costumbres asturianas, rescatadas por las asociaciones San Juan y El Arbedeiro y en las que no faltan los productos típicos del otoño, como las castañas asadas, los frixuelos y la sidra dulce, así como la música y el baile.

A los olores y sabores propios de la estación, se sumó una completa muestra de oficios tradicionales en la que el público, guiado por la luz de las antorchas que recorren el barrio, pudo contemplar el trabajo de los artesanos instalados en las cuadras y paneras que los vecinos ceden para la ocasión. Así, además de la esfoyaza y enristrado del maíz, en la que colaboraron grandes y pequeños, y el tradicional bombo para asar castañas, no faltaron el ferreiro, el madreñeiro, el cesteiro, la desnatadora, el telar y el hilado de lana. Numerosas sonrisas y recuerdos despertó la exposición de la antigua escuela, a la que acudieron, con vestimentas de época, las maestras del colegio. También una primitiva oficina de Correos llamó la atención de los visitantes.

La banda Los Gascones fue la encargada de poner la nota musical. A sus ritmos se unió el artista Rodrigo Cuevas, galardonado en esta edición con la Panoya de Oro, a golpe de pandereta. Durante la entrega Cuevas expresó su agradecimiento. «Mucha gente no entiende lo que hago porque es humorístico y piensan que no es serio. Me encanta que me reconozcáis como humorista y que os toméis en serio el humor», dijo tras recibir el galardón.

Por su parte el alcalde, José Ramón Feito, dio las gracias a la organización por mantener esta tradición durante veintitrés años, mientras que Carmen Businando, portavoz de la asociación de vecinos de San Juan, reconoció al artista Manuel Linares y a la vecina Alicia Businando como impulsores de la fiesta. «La importé de Inglaterra, donde recreaban la fiesta del otoño, aprovechado la cultura tradicional asturiana», dijo Linares. La fiesta finalizó con la actuación de Rodrigo Cuevas, y el baile, que corrió a cargo de Luismi.