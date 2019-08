«Aunque hay niñas que juegan al fútbol, quedan barreras por derribar» Candy luce la camiseta de su peña. «Nuestra vida deportiva es más corta. Llega un momento en el que tienes que escoger» Candelaria Fernández 'Candy' Futbolista y pregonera de las fiestas de San Roque en Tineo BELÉN G. HIDALGO TINEO. Miércoles, 14 agosto 2019, 00:19

Con nervios, la que fuera capitana del Real Sporting de Gijón Femenino, Candelaria Fernández, 'Candy', (Tineo, 1990) lucirá camiseta de la peña Rumbadeiro para dar el pregón de las fiestas de San Roque, en elq ue reivindicará el papel de la mujer en el deporte.

-¿Qué impone más, saltar al campo o salir a la plaza del Ayuntamiento de Tineo para dar el pregón?

-Lo segundo. A lo primero estoy acostumbrada. Contarle a tanta gente mi experencia me da bastante respeto.

-¿Cómo compagina no fallar a los entrenamientos y no perderse nunca las fiestas de San Roque?

- Cuando estaba en el Sporting les parecía peor. Faltabas porque te ibas de fiesta. Pero asumía el castigo. San Roque es una fecha marcada en rojo. Nos juntamos todos en el prau. La mayoría estamos fuera de Tineo y es un símbolo de pertenencia.

-Lleva mucho tiempo reivindicando el papel de la mujer en el fútbol. ¿Qué problemas enfrentó como mujer rural que quería ser futbolista?

-Era la única que jugaba en un equipo. Pareces un bicho raro. Tuve algún bache y pensé en dejarlo, pero seguí.

-¿Cómo ha cambiado esa realidad?

-Quedan muchas barreras por derribar, aunque hay más niñas que juegan al fútbol en el equipo del colegio o equipos femeninos. Todavía hay gente que lo ve como un problema. Una niña del colegio en el que soy tutora me dijo que su madre no le dejaba jugar al fútbol en el recreo porque es cosa de chicos. Imagínate mi reacción.

-¿Cómo nace su afición?

-Nace conmigo. Todos los recuerdos que tengo son jugando al fútbol en el recreo.

-¿Qué le dijeron sus padres cuando les planteó que quería dedicarse al fútbol profesional?

-Mi padre lo encajó genial, porque entrenaba en la escuela de Mareo de Tineo. Mi madre peor porque pensaba que me iban a hacer daño. Luego me vio en el campo como una más y no me puso ningún problema.

-¿Es díficil competir siendo mujer?

- Económicamente no nos podemos dedicar exclusivamente al fútbol. Los chicos, en una categoría inferior, cobran una cantidad que ayuda. Nuestra vida deportiva es más corta. Llega un momento que tienes que escoger, queda mucho por avanzar.