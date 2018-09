Un niño de Pomar de las Montañas, sin ir a clase al no llegar la ruta escolar al pueblo El menor con su padre. / E. C. B. G. H. CANGAS DEL NARCEA. Martes, 18 septiembre 2018, 00:25

Valentín Díaz, de tres años, aún no ha comenzado las clases en el colegio público de Obanca, en Cangas del Narcea, al no llegar hasta su pueblo, Pomar de las Montañas, la ruta escolar. Su padre, Alejandro Díaz, explicó que el transportista no llegó hasta la localidad, que dista de Besullo a unos 3,5 kilómetros, el núcleo a donde sí llega el autobús. «Nos dicen que el transporte no puede acceder desde Besullo, pero aquí, donde hay un complejo turístico, llegan autobuses y coches», criticó el padre del niño, que no entiende el motivo que alegan desde el servicio de transportes. La Consejería de Educación, por su parte, afirmó haber respondido a la familia instándolos a solicitar la ayuda económica individualizada para que les abonases ese tramo hasta el enlace con la ruta.