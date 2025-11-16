El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mujeres embarazadas, realizando ejercicios de preparación al parto J.R.L.

El suroccidente asturiano cuenta con una nueva matrona: trabajará en los centros de salud de Cangas del Narcea y Tineo

Con esta incorporación ya son seis las enfermeras especialistas en salud sexual y reproductiva que prestan sus servicios en el área sanitaria II

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

El área sanitaria II, que tiene su epicentro en el Hospital de Cangas del Narcea, ha incorporado una matrona a su red de Atención Primaria para «fortalecer el cuidado de la salud sexual y reproductiva» de las mujeres del suroccidente asturiano. Este refuerzo complementa a las cinco enfermeras especialistas en este ámbito que ya venían prestando sus servicios en el centro hospitalario de la zona.

Según explica la Consejería de Salud, la nueva matrona desempeñará «una tarea clave en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades» y, entre sus funciones, se encuentra el control de los embarazos que discurren con normalidad y la preparación al parto; la atención y acompañamiento del posparto; el apoyo en lactancia materna; y el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres durante las diferentes etapas de la vida.

Esta enfermera, que se ha incorporado recientemente al área sanitaria II, también se ocupará de desarrollar el cribado de cáncer de cérvix, con citologías y seguimiento de las mujeres incluidas en este programa de prevención, además de participar en los planes comunitarios de salud y actividades educativas que se lleven a cabo entre la población del suroccidente.

Aunque la nueva matrona trabajará fundamentalmente en los centros de salud de Cangas del Narcea y Tineo, también se desplazará al resto de dispositivos sanitarios del área cuando sea necesario atender a mujeres embarazadas o desarrollar programas de salud pública como el cribado de cáncer de cérvix.

