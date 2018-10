Once alumnos inician en Villayón el curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo

Once alumnos participarán en la décima edición del Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo, que este año se desarrollará en Villayón, tras haberse desarrollado años atrás en El Franco, Tapia, Navia, Boal y Grandas de Salime. «Junto a Coaña, Villayón era el único concejo que no había acogido aún esta formación», manifestó la alcaldesa, Estefanía González, quien destacó la importancia de que el municipio acoja esta formación para la promoción de la fala en Villayón. «La gente nos conoce más. Hay alumnos que no habían estado aquí y pensaban que era un lugar más pequeño y más rural», dijo.

Los matriculados recibirán 42 horas de formación, que se distribuyen en catorce sesiones, y finalizarán el próximo 29 de noviembre. Además, el curso está reconocido como Formación Permanente del Profesorado con cuatro créditos de formación. «Es el segundo año que está homologado», destacó la alcaldesa. El curso está impulsado por el Parque Histórico del Navia y aborda tanto aspectos lingüísticos del gallego-asturiano como temas culturales de la zona, en alusión a la música, arquitectura y los paisajes.