La oposición de Cangas se niega a pedir un crédito para pagar el matadero

A. A. CANGAS DEL NARCEA. Sábado, 16 de noviembre 2019, 00:58

El partido popular cangués rechaza la propuesta del equipo de gobierno (PSOE) de solicitar un crédito de más de 700.000 euros, según sus propias declaraciones, para pagar la parte que restaba por abonar del matadero, más los intereses derivados. «La empresa ha reclamado judicialmente tanto el pago como los sus intereses», explica Cristina Vega, portavoz popular, en un comunicado. Afirman que no entienden las decisiones que el actual regidor, José Víctor Rodríguez, ha venido tomando en los últimos años tras aprobarse en 2013, por unanimidad, la construcción del matadero en Tebongo. «En 2016 aprobó unos presupuestos que recogían el pago de la última parte de la fase 1 por valor de 550.000 euros. Luego, asume la responsabilidad de no ejecutarlo, impagarlo y culparnos a nosotros porque se han construido 3,5 metros de más. El sobrecoste de 100.000 euros de intereses lo pagaremos los cangueses», critica.

Tras las prórrogas presupuestarias desde 2017, señalan que el importe todavía no ha sido abonado y que, en las cuentas para 2019 presentadas en octubre les «extrañó» no ver ninguna partida para este hecho y que, tras los informes técnicos, el equipo de gobierno presenta una modificación al presupuesto.

Por su parte, el alcalde insiste en que prefiere no comentar cuestiones pendientes de resolución judicial, pero sí critica que los populares no hiciesen «ninguna propuesta» ni en la comisión informativa ni en el Pleno. «Con las alegaciones presentadas todavía no han entrado en vigor los presupuestos. Podían haber estado para el. Creo que se trata de una estrategia del PP para retrasar el trabajo de este gobierno».