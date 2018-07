La oposición de Valdés pone en duda que el Museo del Calamar abra en 2020 Critican la falta de una partida presupuestaria que haga frente a los 680.000 euros que costaría el proyecto D. SUÁREZ FUENTE LUARCA. Sábado, 21 julio 2018, 00:42

El anuncio realizado por el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, sobre la posible apertura del Museo del Calamar Gigante de Luarca en verano de 2020 no convence a los grupos de la oposición valdesana. «Es otra promesa más que no va acompañada de una partida presupuestaria», critica el coordinador del PP del concejo, Carlos López, a pesar de que el Lastra especificase que rehabilitar los almacenes de pescadores para el museo tendrá un coste cercano a los 680.000 euros. «Es un anuncio que nadie se cree», reiteró. En la misma línea se mostró el edil no adscrito José Modesto Vallejo. «La apertura en 2020 no me la creo, porque desde 2014 no se ha hecho nada y lo que se pretende es pasar la patata caliente a los que vengan tras las elecciones», en referencia a los comicios regionales y locales de 2019.

Sin embargo, el concejal no adscrito Carlos Adaucto Iglesias apuntó que el anuncio «es una buena noticia» y se mostró satisfecho de que «por fin se defina una ubicación y una cuantía». El edil criticó que haya compañeros de la Corporación que duden del compromiso regional, sin referirse a nadie en concreto. «En lo que a mí respecta, me lo quiero creer por coherencia política», dijo Iglesias. La Asociación de Hostelería también mostró su satisfacción por el anuncio y valoró positivamente la ubicación elegida.

Por su parte, la Asociación Más Luarca Valdés -que impulsó la rehabilitación del museo- advierte de que el anunció realizado por Lastra «está en un tono condicional, sin estar sujeto a ningún criterio que pueda establecer fechas y presupuestos». Lo dijo el presidente del colectivo, Celestino Suárez, Tino Ron. Suárez sostiene que este anuncio es una estrategia política «para apagar el fuego que levantó con sus declaraciones en Viavélez», donde el consejero dijo que «había mucho que hablar» sobre el posible traslado o no del Museo del Calamar Gigante. En su opinión, las declaraciones del consejero «abren el calendario político en vísperas de las elecciones», recalcó Suárez.