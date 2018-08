La orquesta Madastur salva la verbena del bollo de Cadavedo tras el plante de Jerusalén

La orquesta Jerusalén no acudió el pasado martes a la verbena del bollo de La Regalina, en Cadavedo, «alegando una avería en su camión», según explicó la comisión de festejos, quien calificó el argumento de «excusa». Los músicos de la formación llegaron a la fiesta y, según la comisión de fiestas, «explicaron que no podían tocar porque los montadores no querían cambiar el material a otro camión para llegar a la verbena». En su lugar, actuó el grupo Madastur e Ideas, que lograron así «salvar la verbena del bollo en Cadavedo».